Manchester United x West Ham: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pela 37ª rodada da Premier League, veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ser derrotado pelo Chelsea e cair na semifinal da Copa da Inglaterra, o encara o nesta quarta-feira (22), às 14h (de Brasília), pela penúltima rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x West Ham DATA Quarta-feira, 22 de julho de 2020 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Com portões fechados, Manchester United recebe o West Ham em Old Trafford / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil, na TV fechada, a partir das 14h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Manchester United viu a sua invencibilidade cair após oito jogos e busca retomar o caminho das vitórias na Premier League, uma vez que ainda busca a classificação para a 2020/21.

Ocupando a quinta posição, com 62 pontos, o United ainda não sabe se poderá contar com Luke Shaw, com torção no tornozelo contra o , além de Eric Bailly, que sofreu um ferimento na cabela contra o . Phil Jones e Axel Tuanzebe seguem fora.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Fosu-Mensah; Matic, McTominay; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

Provável escalação do : Fabianski; Johnson, Diop, Ogbonna, Cresswell; Arroz, Soucek; Bowen, Noble, Fornals; Antonio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 4 West Ham Premier League 11 de julho de 2020 West Ham 3 x 1 Premier League 17 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO West Ham x Premier League 26 de julho de 2020 12h (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Manchester United Premier League 16 de julho de 2020 Manchester United 1 x 3 Chelsea Premier League 19 de julho de 2020

Próximas partidas