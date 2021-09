Manchester United x Villarreal: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta quarta-feira (29), pela segunda rodada do grupo F da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

NO Old Trafford, o Manchester United recebe o Villarreal nesta quarta-feira (29), a partir das 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo F da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na tv fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Villarreal DATA Quarta-feira, 29 de setembro de 2021 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida pela TNT, na tv fechada, e pelo HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após iniciar a sua caminhada na Champions League com derrota para o Young Boys, o Manchester United conta com o apoio de sua torcida para somar os primeiros pontos na competição.

Os Red Devils não terão Wan-Bissaka, suspenso, enquanto Maguire, Shaw, Rashford e Diallo estão lesionados. Cristiano Ronaldo está confirmado no ataque e pode quebrar o recorde de Iker Casillas ao alcançar 178 partidas no campeonato.

Já o Villarreal ficou no empate com a Atalanta na primeira rodada, e quer somar a vitória diante do tradicional rival.

O atacante Gerard Moreno é dúvida e deve realizar exames momentos antes para saber se terá condições de entrar em campo. Além disso, Chukwueze está machucado, enquanto Coquelin, suspenso.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Telles; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Pogba; Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, A. Moreno; Parejo, Capoue, Trigueros; Danjuma, Alcacer, Pino.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 0 x 1 Aston Villa Premier League 25 de setembro de 2021 Manchester United 0 x 1 West Ham Copa da Liga Inglesa 22 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Everton Premier League 2 de outubro de 2021 8h30 (de Brasília) Leicester x Manchester United Premier League 16 de outubro de 2021 11h (de Brasília)

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 0 x 0 Villarreal La Liga 25 de setembro de 2021 Villarreal 4 x 1 Elche La Liga 22 de setembro de 2021

Próximas partidas