Manchester United x Tottenham: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico inglês será disputado nesta quarta-feira (4), pela 15ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O clássico entre e irá marcar o reencontro do técnico José Mourinho contra os Red Devils, seu ex-clube. O clássico inglês será disputado nesta quarta-feira (4), às 16h30 (de Brasília), em duelo válido pela 15ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão exclusiva e gratuita nas redes sociais do DAZN. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Tottenham DATA Quarta-feira, 4 de dezembro LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Man. United quer a vitória contra os Spurs / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão exclusiva e gratuita nas redes sociais do DAZN. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

MANCHESTER UNITED

Ocupando apenas a nona posição, com 18 pontos e vindo de dois empates seguidos na Premier League, o United entra em campo pressionado por um resultado positivo contra um de seus principais rivais.

Para o clássico, o técnico Ole Gunnar Solskjaer, que vem sofrendo fortes questionamentos na temporada, confirmou a ausência de Paul Pogba, enquanto Lingard pode substituir Andreas Pereira.

Provável escalação do Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Lingard, Rashford; Martial

TOTTENHAM

Do outro lado, o Tottenham entra em campo sem saber o que é perder há quatro rodadas no Campeonato Inglês, com dois empates e duas vitórias.

O técnico José Mourinho irá reencontrar o seu ex-clube e analisou o adversário que terá nesta quarta-feira.

"Vou regressar como treinador de uma equipe que vai tentar vencer o Manchester United. Espero ser respeitado, mas compreendo que o que eles querem seja diferente daquilo que eu quero – quero que o Tottenham vença. Espero, claro, que os torcedores me esqueçam durante o jogo e eu espero que eles apoiem a sua equipe", disse.

"Sinto-me bem, gosto de grandes jogos, de jogar contra as melhores equipes. Regressar a Old Trafford é regressar a um lugar onde fui feliz. Tenho uma boa relação com os torcedores. Deixei o clube, levei tempo a processar tudo o que aconteceu, a preparar-me para o meu próximo desafio e, honestamente, o Manchester United está no meu livro de experiências, no livro de histórias.", completou.

Atualmente, os Spurs ocupam a quinta posição da Premier League, com 20 pontos.

Provável escalação do Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Lucas Moura, Alli, Heung-Min; Harry Kane

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

O Manchester United registra uma ampla vantagem sobre o rival. Em 191 encontros, foram 90 vitória do time de Manchester, contra 52 do Tottenham, além de 49 empates. ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Tottenham 0 x 1 Manchester United Premier League 2018 Manchester United 0 x 3 Tottenham Premier League 2018 Manchester United 2 x 1 Tottenham 2018 Tottenham 2 x 0 Manchester United Premier League 2017 Manchester United 1 x 0 Tottenham Premier League

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUANTO CUSTA E O QUE TRANSMITE?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 37,90 sem contrato e com cancelamento a qualquer momento. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir a , Premier League, italiana, francesa, do Brasileiro, , Paulista sub-20, , Fórmula 2 e Fórmula 3, torneios de tênis, boxe, entre outros eventos.

Além de um cardápio completo com as principais competições, o torcedor também terá acesso a séries originais, como 'The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho) e Versus, além de entrevistas exclusivas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Astana 2 x 1 Manchester United 28 de novembro Manchester United 2 x 2 Premier League 1 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Manchester United Premier League 7 de dezembro 14h30 (de Brasília) Manchester United x AZ Liga Europa 12 de dezembro 17h (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 4 x 2 Olympiacos Liga dos Campeões 26 de novembro Tottenham 3 x 2 Bournemouth Premier League 30 de novembro

Próximas partidas