Manchester United x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Clássico é válido pela quarta rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes que buscam se firmar na temporada, e se enfrentam neste domingo (4), no Old Trafford, às 12h30 (de Brasília), pela quarta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Tottenham DATA Domingo, 4 de outubro de 2020 LOCAL Old Trafford, Manchester, HORÁRIO 12h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

O Manchester United buscará no clássico a sua segunda vitória consecutiva na Premier League. Os Red Devils querem aproveitar a oportunidade para espantar as dúvidas que pairam sobre o Old Trafford neste início de temporada.

Provável escalação do Manchester United: Meslier, Ayling, Koch, Cooper, Phillips, Harrison, Klich, Costa, Dallas, Roberts e Bamford.

TOTTENHAM

Já o Tottenham também iniciou o ano apresentando um futebol irregular. O time de José Mourinho que colar no G-4 e um triunfo fora de casa pode aproximar os Spurs dos rivais na ponta da tabela.

Provável escalação do Tottenham: Lloris, Doherty, Sánchez, Dier, Davies, Hojbjerg, Winks, Lo Celso, Lucas, Son e Kane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Manchester United Inglesa 30 de setembro de 2020 Brighton 2 x 3 Manchester United Premier League 26 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Manchester United Premier League 17 de outubro de 2020 11h (de Brasília) x Manchester United Premier League 20 de outubro de 2020 16h (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 7 x 2 Maccabi Haifa 1 de outubro de 2020 Tottenham 1 (5) x (4) 1 Copa da Liga Inglesa 29 de setembro de 2020

Próximas partidas