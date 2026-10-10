Há um tipo específico de eletricidade que só Old Trafford gera quando parece que as paredes estão se fechando em uma disputa pelo título. Em abril de 2009, o ar estava carregado disso. O Manchester United perseguia seu 18º título da liga, tentando igualar a marca histórica do Liverpool, mas em seu caminho estava um Tottenham Hotspur que, por 45 minutos, parecia o penetra perfeito.

Taticamente, o primeiro tempo foi uma aula de eficiência em contra-ataques do Tottenham de Harry Redknapp. A equipe explorou uma linha defensiva do United incomumente lenta, com Darren Bent e Luka Modric silenciando o Stretford End. No entanto, o que veio depois no segundo tempo continua sendo um dos exemplos mais viscerais do "jeito Ferguson": uma onda vermelha implacável e sufocante que simplesmente se recusava a aceitar a derrota.

Tottenham cala o Teatro dos Sonhos

A partida começou com um roteiro que poucos em Manchester haviam antecipado. O Tottenham, muitas vezes acusado de fragilidade fora de casa contra o "Big Four", foi clínico. Aos 29 minutos, o cruzamento de Vedran Corluka não foi cortado por Nemanja Vidic, permitindo que Darren Bent fuzilasse a bola para o fundo da rede de Edwin van der Sar de perto. O choque mal havia sido assimilado quando os visitantes marcaram de novo.

Três minutos depois, Aaron Lennon, um tormento constante para Patrice Evra, colocou uma bola venenosa no segundo poste. Luka Modric, exibindo a compostura que mais tarde definiria sua carreira no Real Madrid, dominou no peito e soltou uma bomba no ângulo. Com 2 a 0 no placar, o apito do intervalo soou em meio a um coro de incredulidade. O United parecia esgotado, e suas ambições de repetir a tríplice coroa de uma década antes pareciam uma lembrança distante diante daquela atuação travada.

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A faísca controversa e o ressurgimento de Ronaldo

As conversas de Sir Alex Ferguson no intervalo são lendárias, mas esta exigia tanto uma mudança tática quanto psicológica. Carlos Tevez foi colocado para acrescentar caos ao ataque. O ponto de virada, porém, chegou aos 57 minutos envolto em polêmica. Michael Carrick invadiu a área e foi desarmado por Heurelho Gomes. Apesar de o goleiro parecer tocar na bola, o árbitro Howard Webb apontou para a marca do pênalti.

Cristiano Ronaldo foi para a cobrança, com o peso da temporada sobre os ombros, e bateu o pênalti forte no meio do gol. O gol funcionou como catalisador. De repente, o campo pareceu inclinar. O meio-campo do Tottenham, antes tão seguro, começou a ceder sob a intensidade da pressão alta do United. A disciplina tática que Redknapp havia implantado no primeiro tempo evaporou à medida que o rugido da torcida se transformava em uma parede ensurdecedora de som.

Rooney e Ronaldo deitam e rolam

O que aconteceu entre os 67 e os 71 minutos foi um borrão de futebol ofensivo em alta rotação. Wayne Rooney empatou o jogo aos 67 minutos, cortando da esquerda para dentro e batendo rasteiro, em chute que passou por baixo de Gomes. As comemorações mal haviam terminado quando, apenas sessenta segundos depois, Rooney virou garçom. Seu cruzamento primoroso encontrou Ronaldo, que se atirou na bola para cabecear para o gol e fazer 3 a 2.

O colapso psicológico do Tottenham estava completo. Aos 71 minutos, Ronaldo retribuiu e encontrou Rooney no segundo poste. A finalização do inglês foi tirada em cima da linha em meio à confusão, mas o árbitro assinalou que a bola havia entrado. Em meros 14 minutos, o United transformou um pesadelo de 0 a 2 em uma vantagem de 4 a 2. Foi uma blitz tática que deixou os defensores do Tottenham olhando uns para os outros em total perplexidade, incapazes de conter o fluxo de camisas vermelhas invadindo sua área.

Berbatov dá o toque final

Para acrescentar uma última camada de ironia poética, foi Dimitar Berbatov, o homem que o United havia tirado de White Hart Lane apenas alguns meses antes, quem completou a goleada. Aos 79 minutos, o atacante búlgaro exibiu sua característica displicência ao empurrar a bola para o gol de perto após mais uma assistência de Rooney. O placar marcava 5 a 2; cinco gols haviam sido marcados em uma impressionante janela de 22 minutos.

Esta partida foi mais do que apenas uma virada; foi a declaração definitiva de um time campeão. Ela quebrou a resistência do Tottenham e, ao mesmo tempo, desmoralizou o Liverpool, que via suas esperanças de título desaparecerem. Quando as pessoas falam das "maiores viradas da Premier League", este clássico de 2009 está no topo da lista, como testemunho de uma época em que o Manchester United simplesmente não sabia reconhecer quando estava derrotado.