Há uma energia especial que só Old Trafford produz quando a disputa pelo título parece apertar. Em abril de 2009, ela tomava conta do estádio. O Manchester United buscava seu 18º título da liga, tentando igualar a marca histórica do Liverpool, mas tinha pela frente um Tottenham Hotspur que, durante 45 minutos, parecia determinado a estragar a festa.

Taticamente, o primeiro tempo do Tottenham de Harry Redknapp foi uma aula de eficiência nos contra-ataques. A equipe explorou uma defesa do United excepcionalmente lenta, e Darren Bent e Luka Modric silenciaram a Stretford End. O que veio depois do intervalo, porém, continua sendo um dos exemplos mais marcantes do estilo de Ferguson: uma pressão incessante do United, que simplesmente se recusou a aceitar a derrota.

Tottenham surpreende no Teatro dos Sonhos

A partida começou de uma forma que poucos em Manchester esperavam. O Tottenham, frequentemente acusado de fragilidade fora de casa contra os “quatro grandes”, foi preciso. Aos 29 minutos, Nemanja Vidic não conseguiu afastar o cruzamento de Vedran Corluka, e Darren Bent bateu forte de perto para superar Edwin van der Sar. O susto mal havia sido assimilado quando os visitantes marcaram novamente.

Três minutos depois, Aaron Lennon, que dava trabalho constante a Patrice Evra, fez um cruzamento perigoso para a segunda trave. Luka Modric, exibindo a calma que mais tarde marcaria sua passagem pelo Real Madrid, dominou no peito e mandou a bola para o alto da rede. O apito para o intervalo, com o placar em 2 a 0, foi recebido com incredulidade. O United parecia esgotado, e suas ambições de conquistar a tríplice coroa uma década antes soavam como uma lembrança distante diante daquela atuação hesitante.

O lance polêmico e a reação de Ronaldo

As conversas de Sir Alex Ferguson no intervalo são lendárias, mas esta exigia uma mudança tanto tática quanto psicológica. Carlos Tevez entrou para dar mais imprevisibilidade ao ataque. O ponto de virada, porém, chegou aos 57 minutos, em meio à polêmica. Michael Carrick invadiu a área e foi desafiado por Heurelho Gomes. Embora o goleiro aparentemente tenha tocado na bola, o árbitro Howard Webb marcou pênalti.

Cristiano Ronaldo assumiu a cobrança com o peso da temporada sobre os ombros e bateu forte no meio do gol. O lance desencadeou a reação. De repente, o jogo parecia pender para um lado só. O meio-campo do Tottenham, até então tão seguro, começou a ceder diante da intensidade da pressão alta do United. A disciplina tática que Redknapp havia imposto no primeiro tempo desapareceu enquanto o barulho da torcida se tornava ensurdecedor.

Rooney e Ronaldo comandam a virada

O que aconteceu entre os minutos 67 e 71 foi uma sequência frenética de ataques. Wayne Rooney empatou aos 67, cortando da esquerda para o meio e batendo rasteiro; a bola passou por baixo de Gomes. A comemoração mal havia terminado quando, apenas sessenta segundos depois, Rooney serviu de garçom. Seu cruzamento preciso encontrou Ronaldo, que se lançou na bola para marcar de cabeça e fazer 3 a 2.

O Tottenham desmoronou psicologicamente. Aos 71 minutos, Ronaldo retribuiu o passe e encontrou Rooney na segunda trave. A finalização do inglês foi afastada sobre a linha, mas o árbitro considerou que a bola havia entrado. Em apenas catorze minutos, o United transformara a desvantagem de 2 a 0 em uma vantagem de 4 a 2. Foi uma blitz ofensiva que deixou os defensores do Tottenham se entreolhando, completamente atônitos e incapazes de conter os jogadores do United que invadiam a área.

Berbatov dá o toque final

Para completar a ironia, foi Dimitar Berbatov, contratado pelo United junto ao Tottenham apenas alguns meses antes, quem fechou a goleada. Aos 79 minutos, o atacante búlgaro mostrou sua habitual tranquilidade ao empurrar a bola para o gol de perto, após mais um passe de Rooney. O placar marcava 5 a 2: cinco gols haviam sido anotados em impressionantes 22 minutos.

Aquela partida foi mais do que uma virada; foi a demonstração definitiva da força de um time rumo ao título. Acabou com a resistência do Tottenham e, ao mesmo tempo, desanimou o Liverpool, que via suas esperanças de conquistar o título diminuírem. Quando se fala das “maiores viradas da Premier League”, esse clássico de 2009 está no topo da lista, como testemunho de uma época em que o Manchester United simplesmente não se dava por vencido.

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