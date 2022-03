Manchester United x Tottenham: escalação, desfalques e mais do jogo pela Premier League 21/22

Brigando por uma vaga no G-4, Manchester United e Tottenham entram em campo na tarde deste sábado (12), no Old Trafford, às 14h30 (de Brasília), pela 29ª rodada da Premier League.

De um lado, os Red Devils estão na quinta posição do inglês, com 47 pontos. Já o Tottenham é o sétimo colocado, com 45 pontos marcados. As duas equipes lutam para se classificar às competições europeias da próxima temporada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em casa, o Manchester United conta com o apoio de sua torcida para tentar entrar no G-4.

Luke Shaw, se recuperando de covid-19, segue fora, enquanto McTominay está lesionado.

No ataque, os Red Devils contam com os retornos de Cristiano Ronaldo e Cavani.

O Tottenham, por sua vez, não terá Sessegnon, Skipp e Tanganga, macuhcados.

No ataque, Harry Kane e Son estão confirmados pelo técnico Antonio Conte.

Possível escalação do Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Reguilon; Kulusevski, Kane, Son.

Possível escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Telles; Pogba, Fred; Sancho, Fernandes, Elanga; Cristiano Ronaldo.

DESFALQUES

TOTTENHAM:

Sessegnon, Skipp e Tanganga: lesionado.

MANCHESTER UNITED:

Shaw: covid-19.

McTominay: lesionado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Manchester City e Manchester United será transmitido ao vivo pelo Star+, na internet.