Manchester United x Roma: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (29), pelo primeiro jogo da semifinal da Liga Europa; saiba como acompanhar ao vivo

Manchester United e Roma se enfrentam nesta quinta-feita (29), no Old Trafford, a partir das 16h (de Brasília), em duelo eletrizante de ida válido pela semifinal da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Roma DATA Quinta-feira, 29 de abril de 2021 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Roma busca a classificação à final / Foto: Getty Images

A Fox Sports é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (29), às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Manchester United quer aproveitar que a primeira partida será no Old Trafford para iniciar a disputa com o pé direito. Os Red Devils contam com o retorno de Shar, Maguire e McTominay, que estavam suspensos. Por outro lado, Cavani e Pogba estão confirmados. Martil e Phil Jones, lesionados, são desfalques.

A Roma conta com "reforços" para o grande duelo desta quinta-feira. Smalling e Mkhitaryan estão recuperados de lesão e devem ser titulares. Pedro e Zaniolo são os desfalques.

Provável escalação do Manchester United: De Gean, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford e Cavani.

Provável escalação do Roma: López, Cristante, Smalling, Ibañez, Diwara, Veretout, Karsdorp, Peres, Mkhitaryan, Pellegrini e Dzeko .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 0 x 0 Manchester United Premier League 25 de abril de 2021 Manchester United 3 x 1 Burnley Premier League 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Liverpool Premier League 2 de maio de 2021 12h30 (de Brasília) Roma x Manchester United Liga Europa 6 de maio de 2021 16h (de Brasília)

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 3 x 2 Cagliari Serie A italiana 25 de abril de 2021 Roma 1 x 1 Atalanta Serie A italiana 22 de abril de 2021

Próximas partidas