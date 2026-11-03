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Manchester United x Roma: onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e pela internet?

Manchester United x Roma
Manchester United
Roma
Liga dos Campeões

Na Champions League, o Manchester United enfrenta a Roma. Mas onde assistir ao jogo ao vivo hoje na TV e pela internet?

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Manchester United x AS Roma: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Old Trafford

O jogo entre Manchester United e AS Roma começa em 03/11/2026, às 21h.

Manchester United x AS Roma ao vivo hoje: onde assistir na TV e pela internet?

O jogo da Champions League entre Manchester United e AS Roma será transmitido ao vivo pela DAZN.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Manchester United e AS Roma?

O Manchester United chega a este jogo com uma campanha assustadora: nenhuma vitória, um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Nesse período, os Red Devils sofreram 12 gols e marcaram apenas três. Na partida mais recente, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Chelsea fora de casa; antes, havia sido derrotada por 3 a 0 pelo Bournemouth. Na Champions League, a situação também não vai bem: a derrota por 4 a 1 para o Como fora de casa e o revés por 2 a 0 diante do Atlético de Madrid mostram a dimensão da crise.

A AS Roma vive uma fase bem melhor: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Nesse período, a equipe marcou 16 gols e sofreu apenas oito. Na partida mais recente, venceu a Udinese por 5 a 2 fora de casa; antes, bateu o Cagliari por 4 a 2. Na Champions League, também registra uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Slovan Bratislava.

MUN

MUN - Sequência

ATM
D2-0
LEE
E1-1
COM
D4-1
BOU
D0-3
CHE
D2-0
Gol marcado (sofrido)
2/12
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ROM

ROM - Sequência

GEN
V2-0
SBR
V4-0
NAP
E3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
Gol marcado (sofrido)
18/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Manchester United x AS Roma: escalações

Prováveis escalações de Manchester United x Roma

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formação
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireL. MartinezL. MartinezK. MainooK. MainooB. FernandesB. FernandesA. DialloA. DialloC. BalebaC. BalebaM. CunhaM. CunhaB. MbeumoB. MbeumoP. GolliniP. GolliniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoG. ManciniG. Manciniteam-logoWesleyM. SouleM. SouleM. de RoonM. de RoonN. MolinaN. MolinaN. PisilliN. PisilliB. CristanteB. CristanteD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Manchester United

Time titular

Roma

Técnico

  • M. Carrick
  • G. Gasperini

Manchester United x AS Roma: momento das equipes

MUN

MUN - Sequência

ATM
D2-0
LEE
E1-1
COM
D4-1
BOU
D0-3
CHE
D2-0
Gol marcado (sofrido)
2/12
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ROM

ROM - Sequência

GEN
V2-0
SBR
V4-0
NAP
E3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
Gol marcado (sofrido)
18/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Manchester United x AS Roma: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

Manchester UnitedEmpateRoma
3
1
1
Liga Europa
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Liga Europa
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
FJ
Liga dos Campeões
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FJ
Liga dos Campeões
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Liga dos Campeões
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
12Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Manchester United x AS Roma: tabelas de classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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