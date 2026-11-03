Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Uma rede privada virtual (VPN) é muito útil nesses casos.
- Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e assistir ao jogo!
Manchester United x Roma: horário do jogo
O jogo entre Manchester United e Roma começa em 3 de novembro de 2026, às 21h.
Manchester United x Roma ao vivo hoje: onde assistir na TV e pelo streaming?
O jogo da Liga dos Campeões entre Manchester United e Roma será transmitido ao vivo pelo DAZN.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Manchester United e Roma?
O Manchester United chega a este jogo com um retrospecto alarmante: nenhuma vitória, um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Nesse período, os Red Devils sofreram 12 gols e marcaram apenas três. Na partida mais recente, a equipe perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Chelsea; antes, foi derrotada por 3 a 0 pelo Bournemouth. A situação também não vai bem na Liga dos Campeões: a derrota por 4 a 1 fora de casa para o Como e a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid mostram a dimensão da crise.
A Roma vive uma fase bem melhor: quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. Nesse período, a equipe marcou 16 gols e sofreu apenas oito. Mais recentemente, venceu a Udinese por 5 a 2 fora de casa; antes, havia derrotado o Cagliari por 4 a 2. Na Liga dos Campeões, também registra uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Slovan Bratislava.
Manchester United x Roma: escalações
Prováveis escalações de Manchester United x Roma
Manchester United x Roma: momento das equipes
Manchester United x Roma: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
Manchester United x Roma: classificações
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|14
|5
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|+9
|9
V
V
V
|3
|3
|3
|0
|0
|12
|7
|+5
|9
V
V
V
|4
|3
|3
|0
|0
|10
|5
|+5
|9
V
V
V
|5
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
V
V
V
|6
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
E
V
V
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
E
V
V
|8
|3
|2
|0
|1
|11
|6
|+5
|6
D
V
V
|9
|3
|2
|0
|1
|10
|5
|+5
|6
V
D
V
|10
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|+4
|6
V
D
V
|11
|3
|2
|0
|1
|9
|6
|+3
|6
V
V
D
|12
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|+3
|6
D
V
V
|13
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
V
D
V
|14
|3
|1
|2
|0
|10
|5
|+5
|5
E
E
V
|15
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
V
D
E
|16
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
E
V
D
|17
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
D
V
E
|18
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
V
D
E
|19
|3
|1
|0
|2
|8
|8
|0
|3
D
V
D
|20
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
V
D
D
|20
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
D
D
V
|22
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
V
D
D
|23
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
D
D
|24
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
D
D
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
D
V
D
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
D
V
D
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
D
D
V
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
D
V
D
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
D
D
V
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
D
V
D
|31
|3
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|2
E
D
E
|32
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
|33
|3
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|1
D
E
D
|34
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
D
D
D