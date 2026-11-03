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Manchester United x AS Roma: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 15:00 Old Trafford

O jogo entre Manchester United e AS Roma começa em 3 de novembro de 2026, às 21h.

Manchester United x AS Roma ao vivo hoje: quem transmite na TV e no streaming?

O jogo da Champions League entre Manchester United e AS Roma será transmitido ao vivo pelo DAZN.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Manchester United e AS Roma?

O Manchester United chega a este jogo com um retrospecto alarmante: nenhuma vitória, um empate e quatro derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. Nesse período, os Red Devils sofreram 12 gols e marcaram apenas três. Na partida mais recente, a equipe perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Chelsea; antes, sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Bournemouth. Na Champions League, a situação também não vai bem: a derrota por 4 a 1 fora de casa para o Como e o revés por 2 a 0 diante do Atlético de Madrid mostram a dimensão da crise.

A AS Roma vive uma fase bem melhor: quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. Nesse período, a equipe de Roma marcou 16 gols e sofreu apenas oito. Na partida mais recente, venceu a Udinese por 5 a 2 fora de casa; antes, bateu o Cagliari por 4 a 2. Na Champions League, também registra uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Slovan Bratislava.

Manchester United x AS Roma: escalações

Manchester United x AS Roma: momento das equipes

Manchester United x AS Roma: retrospecto dos confrontos diretos

Manchester United x AS Roma: as tabelas