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O Manchester United saiu de uma desvantagem de dois gols para vencer a Roma por 3 a 2 em Old Trafford, encerrando uma sequência de nove jogos sem vitória e levando a equipe de Michael Carrick ao 17º lugar na fase de liga da Champions League, com seis pontos. A Roma, que permanece em 19º, com quatro pontos, abriu vantagem com gols de Matias Soule e Donyell Malen, este de pênalti, nos primeiros 18 minutos. No intervalo, o supercomputador da Opta dava ao United apenas 5,4% de chance de vitória. Um pênalti cobrado novamente por Bruno Fernandes e dois gols de Matheus Cunha na reta final viraram o jogo.

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Os números descrevem dois jogos diferentes. No primeiro tempo, a Roma finalizou sete vezes, quatro delas no alvo, e registrou 1,53 gol esperado (xG), enquanto o United somou 0,24 xG em cinco finalizações, nenhuma de dentro da área. Depois do intervalo, o United finalizou 10 vezes, sete delas de dentro da área, e gerou 2,48 xG. A Roma não teve nenhuma finalização no segundo tempo.

O esquema tático do Manchester United

Carrick escalou a equipe no 4-2-3-1, com Kobbie Mainoo e Carlos Baleba como dupla de volantes e Fernandes atrás de um trio ofensivo formado por Cunha, Bryan Mbeumo e Amad Diallo. Ayden Heaven entrou na linha de quatro defensores ao lado de Harry Maguire após a expulsão de Lisandro Martinez contra o Chelsea no sábado, com Leny Yoro na lateral direita e Diogo Dalot na esquerda.

Os laterais do United atuaram adiantados, com Yoro e Dalot ocupando, em média, posições próximas à linha do meio-campo. Isso deixava espaço às costas deles sempre que a equipe perdia a bola. O primeiro gol surgiu exatamente assim. Mainoo perdeu a bola por descuido, Rodrigo Mora percebeu Soule completamente livre do outro lado, e um passe diagonal permitiu que ele finalizasse para superar Senne Lammens aos 11 minutos. Sete minutos depois, Soule voltou a aparecer livre do outro lado, fingiu que iria para um lado e viu seu chute ser bloqueado pelo braço de Heaven. Na cobrança do pênalti, Malen deslocou Lammens.

No ataque, o United ficou restrito a finalizações de longe antes do intervalo. Baleba chutou por cima da entrada da área, Fernandes finalizou de pé esquerdo por cima, e Mainoo obrigou Devis Vasquez a defender um chute de fora. A melhor chance veio aos 14 minutos, quando uma bola rasteira cruzou a pequena área e foi afastada pouco antes de Cunha alcançá-la na segunda trave.

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A melhora após o intervalo veio com os mesmos 11 jogadores, já que Carrick não fez alterações no intervalo. O United passou a entrar na área com muito mais frequência e terminou com 30 toques na área adversária, contra oito da Roma. Cunha, que teve a posição média mais avançada entre os jogadores do United, caiu sob pressão de Gianluca Mancini e sofreu um pênalti aos 55 minutos. Quatro minutos depois, um belo passe em profundidade deixou Mbeumo livre nas costas da defesa, mas sua finalização bateu nas duas traves e saiu. O United também foi mais eficiente sem a bola, com 14 desarmes no segundo tempo após apenas seis no primeiro. Os cruzamentos melhoraram: três dos seis feitos após o intervalo encontraram um companheiro, contra nenhum dos cinco da etapa inicial.

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O esquema tático da Roma

Desfalcada por lesões, a Roma de Gian Piero Gasperini entrou em campo no 3-4-2-1, com Vasquez fazendo sua estreia em jogos oficiais no gol, atrás de Mancini, Leonardo Balerdi e Mario Hermoso. Devyne Rensch e Wesley atuaram como alas, um de cada lado de Bryan Cristante e Marten de Roon, enquanto Mora e Soule apoiavam Malen. Paulo Dybala não passou em um teste físico de última hora e se juntou a Manu Kone, Lorenzo Pellegrini e Mile Svilar entre os desfalques.

Os ataques da Roma se concentraram pelo lado direito, de onde vieram 46% das jogadas ofensivas da equipe. Era o lado de Soule e a região deixada livre pelo lateral-esquerdo do United quando Dalot avançava. Os dois gols surgiram porque Soule ficou sem marcação ali, e a visão de Mora para encontrá-lo no primeiro gol resultou no passe mais preciso do primeiro tempo.

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A Roma ainda ofereceu perigo além desses dois lances. Pouco antes do intervalo, Malen escapou de Heaven e obrigou Lammens a espalmar um chute rasteiro que ia para o canto inferior. Nos acréscimos, Soule bateu com efeito da entrada da área e mandou por pouco para fora. A equipe também precisou se reorganizar cedo: Rensch saiu lesionado aos 21 minutos e foi substituído pelo adolescente Emanuele Lulli, que recebeu cartão amarelo por tocar a bola com a mão ao tentar impedir uma cavadinha de Dalot.

Sem a bola, Balerdi acompanhou Mbeumo pelo lado esquerdo e fez um desarme no tempo certo aos 34 minutos. Quando o jogo mudou de rumo, porém, a Roma ficou acuada. A equipe fez 24 cortes, contra 15 do United, sendo 15 deles após o intervalo.

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O duelo tático

O principal duelo do primeiro tempo ocorreu pela direita da Roma, contra a esquerda do United. Soule encontrava espaço repetidamente entre Dalot e Heaven, e os laterais adiantados do United deixavam aquele corredor exposto toda vez que a equipe perdia a bola. A recuperação de Yoro para interceptar um passe de Soule para Mora, aos 39 minutos, foi uma das poucas vezes em que o United conseguiu fechar o espaço a tempo.

O segundo tempo foi decidido tanto nas bolas paradas quanto nas jogadas com a bola rolando. O United terminou com 0,41 xG em bolas paradas, contra 0,07 da Roma, e venceu 17 disputas aéreas, contra 12. Aos 67 minutos, uma cabeçada de Maguire na segunda trave foi desviada para escanteio. Na cobrança seguinte, Dalot cabeceou em direção ao gol, mas Cristante tirou a bola em cima da linha. Dois minutos depois, Maguire pediu pênalti após disputar espaço com Balerdi em outro escanteio, mas, depois de uma revisão, o jogo acabou reiniciado com um tiro de meta. Pouco depois, Dalot voltou a ser impedido de marcar em uma bola parada.

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O pênalti que iniciou a reação teve uma reviravolta. Vasquez defendeu a primeira cobrança de Fernandes aos 57 minutos, mas ela foi repetida porque um jogador da Roma havia entrado na área. Na segunda tentativa, o capitão do United acertou um chute forte no alto da rede.

O empate veio de um cruzamento. Aos 83 minutos, Balerdi errou completamente ao tentar afastar a bola enviada por Fernandes, e Cunha finalizou de perto.

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Os ajustes durante o jogo

Gasperini fez a primeira mudança no intervalo, substituindo Mora por Niccolo Pisilli, e a Roma não voltou a finalizar desde então. A primeira alteração de Carrick foi forçada. Baleba sentiu uma lesão na parte posterior da coxa aos 48 minutos e Youri Tielemans entrou em seu lugar três minutos depois. Mais tarde, Tielemans tentou lançar Amad nas costas da defesa com uma bola longa.

Os dois treinadores recorreram aos bancos quase ao mesmo tempo, quando faltavam 15 minutos. Carrick substituiu Heaven, que já tinha cartão amarelo, por Martinez e colocou Shea Lacey no lugar de Amad. Gasperini trocou dois dos seus três zagueiros: Daniele Ghilardi entrou no lugar de Mancini e Evan N'Dicka substituiu Hermoso, antes de Santiago Castro entrar no lugar de Malen. Em até 11 minutos após a primeira dessas mudanças, o United havia marcado duas vezes, e Balerdi, o único integrante do trio de zaga titular da Roma ainda em campo, teve culpa no primeiro gol.

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Lacey deu a contribuição decisiva. O United atacou pela direita, lado por onde fez 43% de suas jogadas ofensivas na partida, e o substituto cortou para dentro antes de passar a bola para Cunha, que superou Vasquez de um ângulo apertado, com a bola tocando a parte interna da trave mais próxima, aos 86 minutos.

O fim da partida esteve longe de ser tranquilo. Cunha recebeu cartão amarelo por tirar a camisa na comemoração, Matthijs de Ligt substituiu Maguire, que mancava, e Mason Mount entrou no lugar de Fernandes. Então, no início dos acréscimos, Cunha foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo por um carrinho atrasado em Balerdi. A Roma teve um jogador a mais nos minutos restantes, mas sua única oportunidade de chegar ao gol terminou com um impedimento assinalado de Castro.

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Conclusão

O United não venceu este jogo por causa de uma única mudança tática. Venceu porque os mesmos jogadores que haviam sido dominados antes do intervalo passaram a chegar à área e assumiram o controle das bolas paradas, enquanto o ataque da Roma desapareceu por completo após a saída de Mora. A entrada de Lacey pela direita deu o toque final. Para a Roma, foi a segunda vez nesta campanha que a equipe deixou escapar uma boa vantagem, depois de perder por 4 a 3 para o Real Madrid na segunda rodada, apesar de ter vencido por 3 a 1.