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O Manchester United saiu de uma desvantagem de dois gols para vencer a Roma por 3 a 2 em Old Trafford, encerrando uma sequência de nove jogos sem vitória e levando a equipe de Michael Carrick ao 17º lugar na fase de liga da Champions League, com seis pontos. A Roma, que permanece em 19º, com quatro pontos, abriu vantagem com um gol de Matias Soule e um pênalti de Donyell Malen nos primeiros 18 minutos. No intervalo, o supercomputador da Opta dava ao United apenas 5,4% de chance de vencer. Bruno Fernandes marcou em um pênalti cobrado novamente, e dois gols de Matheus Cunha no fim viraram a partida.

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Os números retratam duas partidas diferentes. No primeiro tempo, a Roma deu sete chutes, quatro deles no gol, e registrou 1,53 gol esperado (xG), enquanto o United somou 0,24 xG em cinco finalizações, nenhuma delas de dentro da área. Depois do intervalo, o United finalizou 10 vezes, sete de dentro da área, e gerou 2,48 xG. A Roma não deu um único chute no segundo tempo.

A formação tática do Manchester United

Carrick escalou a equipe no 4-2-3-1, com Kobbie Mainoo e Carlos Baleba como dupla de volantes e Fernandes atrás de uma linha de ataque formada por Cunha, Bryan Mbeumo e Amad Diallo. Ayden Heaven entrou na linha de quatro defensores ao lado de Harry Maguire após a expulsão de Lisandro Martinez contra o Chelsea no sábado, com Leny Yoro na lateral direita e Diogo Dalot na esquerda.

Os laterais do United atuaram adiantados, com Yoro e Dalot ocupando, em média, posições próximas à linha do meio-campo. Isso deixava espaço às costas deles sempre que a equipe perdia a bola. O primeiro gol surgiu exatamente assim. Mainoo errou com a bola nos pés, Rodrigo Mora viu Soule completamente livre do outro lado do campo, e um passe diagonal permitiu que ele finalizasse para superar Senne Lammens aos 11 minutos. Sete minutos depois, Soule voltou a aparecer livre do outro lado, cortou para o lado e viu seu chute ser bloqueado pelo braço de Heaven. Na cobrança do pênalti, Malen deslocou Lammens.

No ataque, o United ficou restrito a finalizações de longe antes do intervalo. Baleba chutou por cima da entrada da área, Fernandes mandou para fora com o pé esquerdo, e Mainoo obrigou Devis Vasquez a defender uma finalização de longe. A melhor chance veio aos 14 minutos, quando um passe rasteiro cruzou a pequena área e foi afastado pouco antes de Cunha alcançá-lo na segunda trave.

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A melhora após o intervalo veio com os mesmos 11 jogadores, já que Carrick não fez alterações no intervalo. O United passou a entrar na área com muito mais frequência e terminou com 30 toques na área adversária, contra oito da Roma. Cunha, que ocupou em média a posição mais avançada entre os jogadores do United, caiu sob a pressão de Gianluca Mancini e conquistou um pênalti aos 55 minutos. Quatro minutos depois, um belo passe em profundidade deixou Mbeumo livre nas costas da defesa, mas sua finalização bateu nas duas traves e voltou para o campo. O United também foi mais incisivo sem a bola, com 14 desarmes no segundo tempo depois de apenas seis no primeiro. Os cruzamentos melhoraram: três dos seis feitos após o intervalo encontraram um companheiro, contra nenhum dos cinco anteriores.

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A formação tática da Roma

Desfalcada por lesões, a Roma de Gian Piero Gasperini entrou em campo no 3-4-2-1, com Vasquez fazendo sua estreia em jogos oficiais no gol, atrás de Mancini, Leonardo Balerdi e Mario Hermoso. Devyne Rensch e Wesley atuaram como alas, um de cada lado de Bryan Cristante e Marten de Roon, enquanto Mora e Soule davam apoio a Malen. Paulo Dybala não passou em um teste físico de última hora e se juntou a Manu Kone, Lorenzo Pellegrini e Mile Svilar entre os desfalques.

Os ataques da Roma se concentraram pelo lado direito, por onde aconteceram 46% das investidas. Era o lado de Soule e o setor deixado livre pelo lateral esquerdo do United quando Dalot avançava. Nos dois gols, Soule apareceu sem marcação naquela região, e a visão de jogo de Mora para encontrá-lo no primeiro produziu o passe mais preciso do primeiro tempo.

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A Roma continuou perigosa além desses dois lances. Pouco antes do intervalo, Malen escapou de Heaven e obrigou Lammens a espalmar um chute rasteiro que ia no canto inferior. Nos acréscimos, Soule bateu colocado da entrada da área e mandou a bola por pouco para fora. A equipe também precisou se reorganizar cedo: Rensch saiu lesionado aos 21 minutos e foi substituído pelo adolescente Emanuele Lulli, que recebeu cartão amarelo por colocar a mão na bola para interromper uma tentativa de toque por cobertura de Dalot.

Sem a bola, Balerdi acompanhou Mbeumo pela esquerda e deu um desarme preciso aos 34 minutos. Quando o jogo mudou de rumo, porém, a Roma ficou encurralada. A equipe fez 24 cortes, contra 15 do United, sendo 15 deles após o intervalo.

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O duelo tático

O confronto decisivo do primeiro tempo aconteceu pela direita da Roma, contra a esquerda do United. Soule encontrava espaço repetidamente entre Dalot e Heaven, e os laterais adiantados do United deixavam aquele corredor exposto a cada perda de bola. A recuperação de Yoro para interceptar um passe de Soule para Mora aos 39 minutos foi uma das poucas ocasiões em que o United conseguiu fechar o espaço a tempo.

O segundo tempo foi definido tanto pelas bolas paradas quanto pelas jogadas com a bola em movimento. O United terminou com 0,41 xG em bolas paradas, contra 0,07 da Roma, e venceu 17 disputas pelo alto, contra 12. Aos 67 minutos, uma cabeçada de Maguire na segunda trave desviou e saiu pela linha de fundo. No escanteio seguinte, Dalot cabeceou em direção ao gol, mas Cristante afastou em cima da linha. Dois minutos depois, Maguire pediu pênalti após uma disputa com Balerdi em outro escanteio, mas, depois de uma revisão, o jogo acabou reiniciado com um tiro de meta. Pouco depois, Dalot voltou a ter uma finalização em bola parada impedida.

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O pênalti que iniciou a reação teve uma reviravolta. Vasquez defendeu a primeira cobrança de Fernandes aos 57 minutos, mas ela foi repetida porque um jogador da Roma havia entrado na área. Na segunda tentativa, o capitão do United bateu forte no alto da rede.

O empate veio de um cruzamento. Aos 83 minutos, Balerdi errou completamente a tentativa de afastar uma bola enviada por Fernandes, e Cunha finalizou de perto.

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Os ajustes durante o jogo

Gasperini fez a primeira alteração no intervalo, substituindo Mora por Niccolo Pisilli, e a Roma não voltou a finalizar a partir daí. A primeira mudança de Carrick foi forçada. Baleba sentiu uma lesão na parte posterior da coxa aos 48 minutos e foi substituído por Youri Tielemans três minutos depois. Mais tarde, Tielemans tentou lançar Amad nas costas da defesa.

As duas equipes recorreram aos bancos quase ao mesmo tempo, a 15 minutos do fim. Carrick substituiu Heaven, que tinha cartão amarelo, por Martinez e colocou Shea Lacey no lugar de Amad. Gasperini trocou dois de seus três zagueiros, colocando Daniele Ghilardi no lugar de Mancini e Evan N'Dicka no de Hermoso, antes de substituir Malen por Santiago Castro. Em até 11 minutos após a primeira dessas mudanças, o United havia marcado duas vezes, e Balerdi, único integrante do trio de zaga titular da Roma que ainda estava em campo, falhou no primeiro gol.

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Lacey teve a participação decisiva. O United atacou pela direita, lado por onde construiu 43% de suas jogadas ofensivas na partida, e o substituto cortou para dentro antes de enfiar a bola para Cunha. Aos 86 minutos, o atacante superou Vasquez de um ângulo difícil, com a bola tocando a parte interna da trave mais próxima antes de entrar.

Os minutos finais estiveram longe de ser tranquilos. Cunha recebeu cartão amarelo por tirar a camisa na comemoração, Matthijs de Ligt substituiu Maguire, que mancava, e Mason Mount entrou no lugar de Fernandes. Então, no início dos acréscimos, Cunha foi expulso ao receber o segundo amarelo por um carrinho atrasado em Balerdi. A Roma teve um jogador a mais nos minutos restantes, mas sua única oportunidade de chegar ao gol terminou com Castro marcado em impedimento.

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Conclusão

O United não venceu esta partida por causa de uma única mudança tática. Venceu porque os mesmos jogadores que haviam sido dominados antes do intervalo passaram a chegar à área e assumiram o controle das bolas paradas, enquanto o ataque da Roma desapareceu por completo após a saída de Mora. A entrada de Lacey pela direita deu o toque final. Para a Roma, foi a segunda vez nesta campanha que a equipe deixou escapar uma grande vantagem, depois de abrir 3 a 1 e perder por 4 a 3 para o Real Madrid na segunda rodada.