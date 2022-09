Manchester United x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

Com Casemiro e Cristiano Ronaldo, os Red Devils estreiam na competição europeia nesta quinta-feira (8); veja como acompanhar na TV e na internet

Diante de sua apaixonada torcida, o Manchester United recebe a Real Sociedad na tarde desta quinta-feira (8), no Old Trafford, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo E da Liga Europa. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, pela plataforma de streaming.

Vindo de quatro vitórias consecutivas, o Manchester United é o quinto colocado do Inglês e chega com confiança para a estreia na competição europeia diante de sua torcida.

Os Red Devils seguem sem poder contar com Martial e Pellistri, lesionados, enquanto Brandon Williams não foi convocado para o jogo. Além disso, Van de Beek e Wan-Bissaka, com problemas físicos, são dúvidas. No gol, Dubravka pode ganhar uma oportunidade.

Já a Real Sociedad não perde há dois jogos na temporada e está na sétima posição da La Liga. A equipe espanhola não terá Normand, Yarzabal, Merquelanz e Fernandez disponíveis, pois todos estão machucados..

Escalações:

Escalação do provável MANCHESTER UNITED: Dubravka; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Elanga; Cristiano Ronaldo.

Escalação do provável REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Elustondo, Munoz; Mendez, Zubimendi, Merino; Silva; Sadiq, Sorloth.

Desfalques

Manchester United

Brandon Williams, Anthony Martial e Facundo Pellistri são os desfalques dos Diabos Vermelhos.

Real Sociedad

Robin Le Normand, Mikel Oyarzabal, Martin Merquelanz e Carlos Fernandez são as baixas da equipe espanhola.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 8 de setembro de 2022.

• Horário: 16h (de Brasília).

• Local: Old Trafford, Manchester - ING.

• Arbitragem: Marco Di Bello (árbitro), Fabiano Preti e Giorgio Peretti (assistentes), Giovanni Ayroldi (Quarto árbitro) e Massimiliano Irrati (AVAR).