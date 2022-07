Manchester United x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece neste domingo (31), em amistoso; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Rayo Vallecano se enfrentam neste domingo (31), no Old Trafford, a partir das 12h (de Brasília), em amistoso preparatório para a temporada 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo da Manchester United TV, no YouTube.

O Manchester United dá sequência à sua preparação para o ano que está prestes a iniciar no futebol europeu. Em quatro partidas até o momento, os Red Devils venceram três e empataram uma.

Já o Rayo Vallecano disputou quatro jogos até o momento, com duas vitórias, um empate e uma derrota nesta pré-temporada.

Prováveis escalações

Possível escalação do Manchester United: De Gea, Dalot, Maguire, Lindelof, Shaw, Fred, Van de Beek, Bruno Fernandes, Sancho, Rashford e Martial.

Possível escalação do Rayo Vallecano: D Lopez; Garcia, Balliu, Catena, Hernandez; U Lopez, Valentin, Ciss; Trejo; Palazon, Falcao.

Desfalques da partida

Manchester United:

sem desfalques confirmados.

Rayo Vallecano:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Manchester United x Rayo Vallecano DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 12h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Manchester United

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester 2 x 2 Aston Villa Amistoso 23 de julho de 2022 Manchester United 3 x 1 Crystal Palace Amistoso 19 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Brighton Premier League 7 de agosto de 2022 10h (de Brasília) Brentford x Manchester United Premier League 13 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília)

Rayo Vallecano

JOGO CAMPEONATO DATA Leganés 1 x 2 Rayo Vallecano Amistoso 27 de julho de 2022 Birmingham 2 x 2 Rayo Vallecano Amistoso 23 de julho de 2022

Próximas partidas