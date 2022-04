Manchester United x Norwich: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 21/22

Manchester United e Norwich se enfrentam neste sábado (16), no Old Trafford, a partir das 11h (de Brasília), pela 33ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Norwich DATA Sábado, 16 de abril de 2022 LOCAL Old Trafford- Manchester, ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (16), no Old Trafford.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da derrota para o Everton por 1 a 0, o Manchester United busca voltar a vencer no Campeonato Inglês. Atualmente, aparece na sétima posição, com 51 pontos.

Do outro lado, o Norwich, na lanterna, com 21 pontos, chega embalado com a vitória sobre o Burnley por 2 a 0.

Em 73 jogos disputados, o United registra 41 vitórias, contra 17 do Norwich, além de 15 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 1 Leicester City Premier League 2 de abril de 2022 Everton 1 x 0 Manchester United Premier League 9 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Manchester United Premier League 19 de abril de 2022 16h (de Brasília) Arsenal x Manchester United Premier League 23 de abril de 2022 8h30 (de Brasília)

NORWICH

JOGO CAMPEONATO DATA Brighton 0 x 0 Norwich Premier League 2 de abril de 2022 Norwich 2 x 0 Burnley Premier League 10 de abril de 2022

Próximas partidas