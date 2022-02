Manchester United x Middlesbrough: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa da Inglaterra 21/22

O Manchester United recebe o Middlesbrough nesta sexta-feira (4), no Old Trafford, às 17h (de Brasília), pela quarta fase da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Middlesbrough DATA Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, na internet, vão transmitir o jogo desta sexta-feira, no Old Trafford. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Manchester United chega à quarta fase da Copa da Inglaterra após eliminar o Aston Villa por 1 a 0.

Fazendo uma temporada irregular, com seis derrotas sofridas na Premier League, os Red Devils sabem que a chance mais próxima de conquistar um título nacional é por meio da copa.

Do outro lado, o Middlesbrough passou pelo Mansfield na fase anterior.

Atualmente na segunda divisão do inglês, o time está na setima posição do campeonato, mas ainda sonha com o acesso.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MANCHESTER UNITED

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x0 West Ham Premier League 22 de janeiro de 2022 Brentford 1 x 3 Manchester United Premier League 19 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Burnley x Manchester United Premier League 8 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília) Manchester United x Southampton Premier League 12 de fevereiro de 2022 9h30 (de Brasília)

MIDDLESBROUGH

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Middlesbrough 1 x 0 Coventry City Championship 29 de janeiro de 2022 Blackburn 1 x 0 Middlesbrough Championship 24 de janeiro de 2022

Próximas partidas