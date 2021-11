Manchester United x Manchester City: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico pra tremer a terra da rainha! Neste sábado (6), Manchester United e Manchester City se enfrentam no estádio Old Trafford, às 9h30 (de Brasília), pela 11ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil , na tv fechada, e do Star+ , na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Manchester City DATA Sábado, 6 de novembro de 2021 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 9h30 (de Brasília)

Citizens buscam a vitória na casa do rival / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na tv fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo deste sábado. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Fora do G-4 da Premier League, o Manchester United quer a vitória no clássico para se aproximar justamente do rival na tabela.

Os Red Devils seguem sem poder com Pogba, suspenso, enquanto Varane se recupera de lesão, e Lindelof é dúvida. No ataque, Cavani é o mais cotado para atuar ao lado de Cristiano Ronaldo .

Do outro lado, o Manchester City também quer somar pontos para seguir na caça ao líder.

O time de Pep Guardiola também terá desfalques: Ferran Torres está machucado, enquanto Laporte, suspenso. O meia Kevin De Bruyne deve iniciar entre os titulares, assim como Foden, Gabriel Jesus e Grealish.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Bailly, Lindelof, Maguire; Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw; Fernandes; Ronaldo, Cavani.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Jesus, Foden, Grealish.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 2 x 2 Manchester United Champions League 2 de novembro de 2021 Tottenham 0 x 3 Manchester United Premier League 30 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Watford x Manchester United Premier League 20 de novembro de 2021 12h (de Brasília) Villarreal x Manchester United Champions League 23 de novembro de 2021 14h45 (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 4 x 1 Brugge Champions League 3 de novembro de 2021 Manchester City 0 x 2 Crystal Palace Premier League 30 de outubro de 2021

Próximas partidas