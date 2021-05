Manchester United x Liverpool: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico inglês será disputado nesta quinta-feira (13), pela 34ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Manchester United recebe o Liverpool nesta quinta-feira (13), às 16h15 (de Brasília), em Old Trafford, em clássico atrasado válido pela 34ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Liverpool DATA Quinta-feira, 13 de maio de 2021 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Reds precisam da vitória para seguir sonhando com uma vaga nas competições europeias / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (13), às 16h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após sair de vez da luta pelo título da Premier League, o Manchester United "junta os cacos" para o clássico desta quinta-feira e precisa do triunfo para não ver a sua vice-liderança ameaçada. Maguire, James, Jones e Martial são desfalques certos nos Red Devils.

Do outro lado, o Liverpool quer a vitória no clássico para seguir sonhando com vaga em alguma das competições europeias. A lista de desfalques dos Reds é longa: Van Dijk, Matip, Gomez, Henderson, Milner, Kabak e Davies, todos lesionados.

Provável escalação do Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Fernandes, Pogba; Cavani.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Thiago, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane; Jota.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 2 Leicester Premier League 11 de maio de 2021 Aston Villa 1 x 3 Manchester United Premier League 9 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Fulham Premier League 18 de maio de 2021 14h (de Brasília) Wolverhampton x Manchester United Premier League 23 de maio de 2021 12h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 0 Southampton Premier League 8 de maio de 2021 Liverpool 1 x 1 Newcastle Premier League 24 de abril de 2021

Próximas partidas