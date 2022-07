Manchester United x Liverpool: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas do amistoso

Partida amistosa acontece nesta terça-feira (13); veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Liverpool se enfrentam na manhã desta terça-feira (12), em Bangokok, às 10h (de Brasília), em amistoso preparatório para a temporada 2022-23. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

O Manchester United terá, pela primeira vez, Erik Ten Hag à beira do gramado nesta terça-feira. O técnico chegou ao clube com a missão de levar os Red Devils ao topo do futebol europeu novamente.

A grande baixa dos Diabos Vermelhos nesta temporada é Cristiano Ronaldo, que ainda não se apresentou ao clube após as férias. Apesar da ausência do craque, Ten Hag afirmou que conta com o português.

"Cristiano Ronaldo não está à venda, ele está em nossos planos. Ele não está conosco por questões pessoais. Estamos planejando esta temporada com ele", disse.

"Falei com Cristiano Ronaldo antes deste assunto surgir (possível saída do clube). Tive uma boa conversa com ele. Ele não me disse que quer ir embora... Queremos sucesso juntos", completou.

O Liverpool, por outro lado, inicia mais uma caminhada rumo aos títulos, após conquistar a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra, além do segundo lugar na Premier League, e também na Champions League.

Os Reds viram uma de suas principais peças nos últimos anos dar adeus: Sadio Mané. No entanto, o clube se movimentou e realizou contratações, com destaque para o atacante uruguaio Darwin Núñez.

Prováveis escalações

Possível escalação do Manchester United: a confirmar.

Possível escalação do Liverpool: a confirmar.

Desfalques da partida

Manchester United:

Cristiano Ronaldo: ainda não se apresentou ao clube.

Liverpool:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Manchester United x Liverpool DATA Terça-feira, 12 de julho de 2022 LOCAL Rajamangala National Stadium, Bangkok - TAI HORÁRIO 10h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Manchester United

JOGO CAMPEONATO DATA Crystal Palace 1 x 0 Manchester United Amistoso 22 de maio de 2022 Brighton 4 x 0 Manchester United Amistoso 7 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Melbourne Victory x Manchester United Amistoso 15 de julho de 2022 7h05 (de Brasília) Manchester United x Crystal Palace Amistoso 19 de julho de 2022 7h10 (de Brasília)

Liverpool

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 0 x 1 Real Madrid Champions League final 28 de maio de 2022 Liverpool 3 x 1 Wolverhampton Premier League 22 de maio de 2022

Próximas partidas