Manchester United x Liverpool: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida acontece nesta segunda-feira (22), pela terceira rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Liverpool fazem clássico eletrizante na tarde desta segunda-feira (22), no Old Trafford, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Ainda sem vencer na temporada, o United quer o triunfo no clássico para dar uma "virada" de chave e deixar para trás o mau início no campeonato. Os Red Devils devem ter o retorno de Martial, recuperado de lesão.

O técnico Ten Hag pode colocar Varane como titular na defesa, e Malacia na vaga de Shaw, na lateral-esquerda. No ataque, o atacante Cristiano Ronaldo começará entre os onze.

Do outro lado, o Liverpool vem de dois empates consecutivos e também busca a vitória para começar a "engatar" no campeonato. Joel Matip, Thiago Alcantara, Ibrahima Konate, Curtis Jones, Diogo Jota, Alex Oxlade-Chamberlain, Ramsay e Kelleher, no departamento médico, são desfalques.

Por outro lado, Firmino deve substituir Núñez, suspenso, enquanto Joe Gomez pode aparecer na defesa.

Prováveis escalações

Possível escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Fernandes, Fred, Eriksen; Sancho, Ronaldo, Rashford.

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Diaz.

Desfalques da partida

Manchester United:

Williams, Pellistri e Lindelof: lesioandos.

Greenwood: suspenso.

Liverpool:

Núnez: suspenso.

Joel Matip, Thiago Alcantara, Ibrahima Konate, Curtis Jones, Diogo Jota, Alex Oxlade-Chamberlain, Ramsay e Kelleher: departamento médico.

Quando é?

JOGO Manchester United x Liverpool DATA Segunda-feira, 22 de agosto de 2022 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Manchester United

JOGO CAMPEONATO DATA Brentford 4 x 0 Manchester United Premier League 13 de agosto de 2022 Manchester United 1 x 2 Brighton Premier League 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Southampton x Manchester United Premier League 27 de agosto de 2022 8h30 (de Brasília) Leicester x Manchester United Premier League 1 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Liverpool

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 1 x 1 Crystal Palace Premier League 15 de agosto de 2022 Fulham 2 x 2 Liverpool Premier League 6 de agosto de 2022

Próximas partidas