Manchester United x Liverpool: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

O jogo é um dos mais importantes da temporada e pode ser fundamental para as ambições de título do Liverpool

O Manchester United recebe o Liverpool nesse domingo (24), às 11h05 (de Brasília), no Old Trafford, pela 27ª rodada da Premier League. O confronto será transmitido pela ESPN Brasil e pelo serviço de streaming Watch ESPN. Aqui na Goal Brasil, você acompanha o jogo em tempo real.

Esse promete ser um dos maiores jogos dessa temporada da Premier League. Em um momento de inconstância, o Liverpool pode perder a vantagem caso perca para o United. Isso porque o Manchester City está empatado no número de pontos na liderança do torneio, mas conta com um jogo a mais.

Portanto, caso o United vença acabará dando "uma forcinha" ao grande rival City que vem em recuperação em busca do segundo título consecutivo do certame nacional.

Veja informações da partida!

JOGO Manchester United x Liverpool DATA Domingo, 24 de fevereiro LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 11h05 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty)

A partida terá transmissão no canal ESPN Brasil, apenas para TV fechada. O Watch ESPN , serviço de streaming do canal também passará o duelo. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

Anthony Martial e Jesse Lingard estão lesionados e não jogam.

Marcos Rojo, Matteo Darmian e Antonio Valencia são dúvidas para o confronto.

Provável escalação:

LIVERPOOL

Dejan Lovren, Ox Chamberlain e Joe Gómez estão lesionados e não jogam.

Provável escalação: