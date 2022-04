Manchester United x Leicester: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 21/22

A bola vai rolar neste sábado (2) para Manchester United e Leicester, no Old Trafford, às 13h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da Premier League.

Os Red Devils estão na sexta posição do campeonato, com 50 pontos marcados. Do outro lado, os Foxes ocupam o décimo lugar, com 36 pontos marcados.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Manchester United, mais uma vez, não terá Cavani, agora com lesão na panturrilha, além de Greenwood, suspenso pelo próprio clube.

Além disso, Fred e Alex Telles, que serviram a seleção, serão avaliados, assim como Varane e Pogba.

Do outro lado, o Leicester conta com os retornos de Evan e Fofana, assim como Albrighton e Barnes.

No entanto, Vardy e Ndidi seguem no departamento médico, assim como Ward e Bertrand. Já Luke Thomas é dúvida.

Possível escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.

Possível escalação do Leicester: Schmeichel; Fofana, Evans, Soyuncu; Justin, Dewsbury-Hall, Tielemans, Castagne; Maddison, Daka, Barnes.

DESFALQUES

MANCHESTER UNITED:

Cavani: lesionado.

LEICESTER:

Vardy, Weard, Bertrand e Ndidi: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Manchester United e Leicester será transmitido ao vivo pelo Star+, na internet, neste DIA. (A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.