Manchester United x Fulham: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Manchester United recebe o Fulhaml nesta terça-feira (18), às 14h (de Brasília), em Old Trafford, partida válida pela 37ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (18), às 14h (de Brasília).

O Manchester United vem de duas derrotas consecutivas dentro de casa que, inclusive, colocaram em ameaça a sua vice-liderança. Por isso, os Red Devils querem reencontrar a vitória no campeonato para manter a sua posição. O técnico Solskjaer segue sem ter Maguire, Martial e Jones, machucados, enquanto James é dúvida.

🚨 Two forwards are in contention to make their returns from injury on Tuesday, according to the boss... #MUFC #MUNFUL

Já o Fulham entra em campo precisando desesperadamente de um triunfo para continuar vivo na luta contra o rebaixamento. O time não terá Cairney e Kongolo, lesionados, enquanto Lemina volta ao plantel.

"Fab has gone from a young player training with the first team to a player that wants to help us. His overall performance was very good."#MUNFUL pic.twitter.com/gM6aqYP7Ve