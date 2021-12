Manchester United x Crystal Palace: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Manchester United e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (5), no Old Trafford, às 11h (de Brasília), pela 15ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Crystal Palace DATA Domingo, 5 de dezembro de 2021 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo será transmitido ao vivo pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando emplacar a segunda vitória consecutiva na Premier League, o Manchester United volta a campo sob o comando de Ralf Rangnick.

Raphael Varane e Paul Pogba, lesionados, seguem fora, enquanto Edinson Cavani e Luke Shaw são as principais dúvidas.

Do outro lado, o Crystal Palace, sem vencer há três rodadas (um empate e duas derrotas), não terá James McArthur e Nathan Ferguson, enquanto Joel Ward, suspenso, é desfalque.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Sancho, Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Crystal Palace: Guaita; Tomkins, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Milivojevic, Kouyate; Ayew, Benteke, Zaha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 1 x 1 Manchester United Premier League 28 de novembro de 2021 Manchester United 3 x 2 Arsenal Premier League 2 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Young Boys Champions League 8 de dezembro de 2021 17h (de Brasília) Norwich x Manchester United Premir League 11 de dezembro de 2021 14h30 (de Brasília)

CRYSTAL PALACE

JOGO CAMPEONATO DATA Crystal Palace 1 x 2 Aston Villa Premier League 27 de novembro de 2021 Leeds 1 x 0 Crystal Palace Premier League 30 de novembro de 2021

Próximas partidas