Manchester United x Crystal Palace: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Em casa, Red Devils estreiam na Premier League neste sábado (19); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Chegou a vez do estrear na Premier League 2020/21. Neste sábado (19), os Red Devils recebem o , no Old Trafford, às 13h30 (de Brasília), pela segunda rodada do inglês. O time de Solskjaer teve o duelo contra o adiado porque foi às finais da . A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Crystal Palace DATA Sábado, 19 de setembro de 2020 LOCAL Old Trafford, Manchester, HORÁRIO 13h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Zaha é uma das esperanças de gol do Crystal Palace (Foto: GettyImages)

A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

Após não ter participado da primeira rodada contra o Burnley por ter ido aos jogos final da Liga Europa, o Manchester United estreia na Premier League fora de casa e, após revés para o em amistoso, chega sob desconfiança para o duelo.

Provável escalação do Manchester United: De Gea, Dalot, Mensah, Maguire, Shaw, Van de Beek, Bruno Fernandes, Rashford, James, Lingard e Martial.

CRYSTAL PALACE

Já o Crystal Palace iniciou a caminhada na temporada 2020/21 com vitória por 1 a 0 sobre o . Fora de casa, os Eagles, que costumam dificultar a vida dos grandes ingleses, querem mais um triunfo.

Provável escalação do Crystal Palace: Guaita, Ward, Joyate, Dann, Mitchell, McArthur, McCarthy, Townsend, Schlupp, Zaha e Ayew.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Vila 1 x 0 Manchester United Amistoso 12 de setembro de 2020 2 x 1 Manchester United Liga Europa 16 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Luton Town x Manchester United Inglesa 22 de setembro de 2020 16h15 (de Brasília) x Manchester United Premier League 26 de setembro de 2020 8h30 (de Brasília)

CRYSTAL PALACE

JOGO CAMPEONATO DATA Bournemouth 0 (11) x (10) 0 Crystal Palace Copa da Liga Inglesa 15 de setembro de 2020 Crystal Palace 1 x 0 Southampton Premier League 12 de setembro de 2020

