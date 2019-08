Manchester United x Crystal Palace: como assistir no DAZN, escalação e mais da Premier League

O DAZN leva a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil neste sábado (23)

O DAZN transmite com exclusividade para o Brasil o duelo entre x Cristal Palace pela terceira rodada da Premier League. A partida será disputa neste sábado (23), às 11h (de Brasília), em Old Trafford.

Veja informações da partida!

JOGO Manchester United x Cystal Palace DATA Sábado, 24 de agosto LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão exclusiva do DAZN para todo o território do . Aqui, na Goal , você poderá acompanhar todos os lances em tempo real !

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

Ocupando a quarta posição do Campeonato Inglês, com uma vitória e um empate, o United entra em campo neste sábado com o possível retorno de Andreas Pereira e Juan Mata, enquanto Alexis Sanchez pode deixar o clube em meio a rumores sobre interesse da Inter.

Por outro lado, o lateral-direito Aaron Wan-Bissaka pode reencontrar o seu ex-clube de infância.

Pogba, que foi vítima de racismo após perder o pênalti no empate com o Wolver , também está confirmado entre os titulares.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, McTominay, Pereira; Mata

CRYSTAL PALACE

Buscando a sua primeira vitória na Premier League 2019/20, o Crystal Palace, que ocupa a 14ª posição , com um empate e uma derrota, não poderá contar com James Tomkins e Mamadou Sakho, ainda lesionados.

Por outro lado, a equipe pode ter a estreia de Gary Cahill, que deixou o na última temporada com uma transferência gratuita na janela de transferências.

Guaita; Ward, Cahill, Dann, Aanholt; Townsed, McArthur, Milivojevic, Schlupp; Zaha, Benteke