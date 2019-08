Manchester United x Chelsea: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico inglês encerra a primeira rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O torcedor apaixonado por futebol já poderá assistir a um grande jogo na rodada de estreia da Premier League. Neste domingo de Dia dos Pais (11), e se enfrentam em Old Trafford, às 12h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Chelsea DATA Domingo, 11 de agosto LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo da Espn Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

Sob o comando do técnico Ole Gunnar Solskjaer, o United já terá pela frente um rival duro na estreia da Premier League 2019/20, após encerrar 2018/19 na sexta posição, com 66 pontos (19 vitórias, nove empates e dez derrotas).

Contando com o reforço de peso de Harry Maguire, que se transformou no zagueiro mais caro do mundo ao chegar por 80 milhões de euros do City, os Diabos Vermelhos ainda contam com as chegadas de Daniel James e Aaron Wan-Bissaka.

Por outro lado, uma baixa considerável é a saída de Romelu Lukaku, que acertou a sua transferência para a Inter de Milão.

Provável escalação: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, McTominay; James, Lingard, Rashford; Marcial

CHELSEA

Após o anúncio da saída de David Luiz dos Blues para o Arsenal, o técnico Lampard deverá contar com Kanté na rodada de estreia da Premier League, além de no lado direito do ataque do Chelsea, após o retorno tardio de Willian para a pré-temporada.

No entanto, certamente a principal baixa da equipe foi a saída de Hazard para o por 100 milhões de euros. No entanto, o clube foi punido pela Fifa (Federação de Futebol) de adquirir reforços por duas janelas de transferência por não seguir as regras de ‘fair play’ financeiro.

Provável escalação: Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Christensen; Emerson; Jorginho, Kanté; Pedro, Monte, Pulisic; Abrãao

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES