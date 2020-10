Manchester United x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Clássico inglês será disputado neste sábado (24), pela sexta rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico inglês na área! O recebe o neste sábado (24), às 13h30 (de Brasília), em Old Trafford, pela sexta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Chelsea DATA Sábado, 24 de outubro de 2020 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 13h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a importante vitória sobre o PSG na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Manchester United busca subir na tabela da Premier League. Na 15ª posição, com seis pontos, o Red Devils entra em campo pensando apenas na vitória.

Ainda não será desta vez que Cavani fará a sua estreia. O uruguaio segue aprimorando o seu condicionamento físico.

Assim, Ole Gunnar Solskjaer deve seguir com a formação 3-4-1-2 usada no meio da semana, com Dan James ou Greenwood fazendo parceria com Marcus Rashford no ataque.

🔻 Two key men returning to fitness

🔻 A possible #MUFC debut



The latest squad update ahead of #MUNCHE 👇 — Manchester United (@ManUtd) October 23, 2020

Já o Chelsea vem de empate sem gols com o na UCL, e aparece na oitava posição do Campeonato Inglês, com oito pontos conquistados.

O técnico Frank Lampard confirmou a presença de Thiago Silva em campo, enquanto Kepa Arrizabalaga, com problema no ombro, está fora.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Shaw, Lindelof, Tuanzebe; Alex Telles, Fred (Pogba), Van der Beek, Wan Bissaka; Bruno Fernandes; Martial, Rashford.

Provável escalação do Chelsea: Mendy (Kepa); James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kanté; Pulisic, Havertz, Mason Mount; Timo Werner.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 4 Manchester United Premier League 17 de outubro de 2020 1 x 2 Manchester United Liga dos Campeões 20 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Liga dos Campeões 28 de outubro de 2020 17h (de Brasília) Manchester United x Premier League 1 de novembro de 2020 13h30 (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 3 x 3 Premier League 17 de outubro de 2020 Chelsea 0 x 0 Sevilla Liga dos Campeões 20 de outubro de 2020

Próximas partidas