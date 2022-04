Manchester United x Chelsea: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 21/22

No Old Trafford, Manchester United e Chelsea entram em campo nesta quinta-feira (28), às 15h45 (de Brasília), em clássico válido pela 37ª rodada da Premier LeaguePremier League.

O Manchester United (6º) vem de derrotas para Liverpool e Arsenal e quer colocar fim à sequência negativa em clássicos na temporada. Já o Chelsea (3º) bateu o West Ham em duelo londrino e quer outro triunfo em derbys.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Manchester United conta com o retorno de Raphael Varane, recuperado de lesão, mas Pogba, Cavani, Shaw, Maguire, Fred e Sancho seguem no departamento médico.

Desta forma, o técnico Rangnick fará alterações forçadas na equipe, com Lingard e Mata lutando por uma vaga no meio.

Do outro lado, o Chelsea segue sem poder contar com Chilwell, Hudson-Odoi e Kovacic, todos no departamento médico.

Já Rudiger e Reece James devem retornar, assim como Christensen.

Possível escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Lindelof, Telles; McTominay, Matic; Elanga, Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo.

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz.

DESFALQUES

MANCHESTER UNITED:

Cavani, Pogba, Shaw, Maguire, Fred e Sancho: lesionados.

CHELSEA:

Chilwell, Hudson-Odoi e Kovacic: machucados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Manchester United e Chelsea será transmitido ao vivo pelo Star+, na plataforma de streaming, nesta quinta-feira.