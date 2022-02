Manchester United x Brighton: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 2021/22

Duelo desta terça-feira (15) entre Manchester United e Brighton acontece às 17h15 (de Brasília), no Old Trafford, estádio dos Red Devils. O jogo é válido pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, ou seja, partida que foi adiada na época. A transmissão do confronto será realizado pela ESPN 4, na TV por assinatura, e pelo serviço de streaming Star+. Na GOAL, você acompanha aos principais lances em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Brighton DATA Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 LOCAL Old Trafford - Manchester, Inglaterra HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 4 (antiga Fox Sports), na TV por assinatura, e o Star+, no streaming, são os veículos que vão transmitir o jogo desta terça, no Old Trafford. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Manchester United vem de uma sequência abaixo do esperado na Premier League, apesar de se manter atualmente na quinta colocação da tabela com 40 pontos, entre 11 vitórias, sete empates e seis derrotas.

Já o Brighton, com muitos empates ao longo dos jogos e vindo de uma vitória, fica no meio da tabela na 9ª posição, com sete partidas vencidas, 14 empates e apenas quatro derrotas, somando 33 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MANCHESTER UNITED

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Burnley 1 x 1 Manchester United Campeonato Inglês 08 de fevereiro de 2022 Manchester United 1 x 1 Southampton Campeonato Inglês 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Brighton Campeonato Inglês 15 de fevereiro de 2022 17h15 (de Brasília) Leeds x Manchester United Campeonato Inglês 20 de fevereiro de 2022 11h00 (de Brasília)

BRIGHTON

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 3 x 1 Brighton Copa da Inglaterra 05 de fevereiro de 2022 Watford 0 x 2 Brighton Campeonato Inglês 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas