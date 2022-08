Manchester United x Brighton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste domingo (7), pela primeira rodada da Premier League; veja como acompanhar na internet

Manchester United e Brighton se enfrentam neste domingo (7), no Old Trafford, a partir das 10h (de Brasília), pela primeira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após Cristiano Ronaldo deixar o estádio Old Trafford depois de ser substituído no amistoso contra o Rayo Vallecano, o Manchester United fará a sua estreia na temporada diante do Brighton e o camisa 7 estará entre os titulares.

Do outro lado, o Brighton chega com a confiança em alta após ter vencido três jogos na pré-temporada.

Depois da saída de Marc Cucurella para o Chelsea, Solly March parece pronto para começar no lado esquerdo da equipe.

Em 28 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United soma 19 vitórias, contra quatro derrotas do Brighton, além de cinco empates. Na última temporada, o Brighton goleou os rivais por 4 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Lindelof, Malacia; Matínez, Fred; Sancho, Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo.

Possível escalação do Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; Lamptey, Mwepu, Alzate, Gross; Mac Allister, Trossard, Welbeck.

Desfalques da partida

Manchester United:

Anthony Martial: machucado.

Brighton:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Manchester United x Brighton DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 10h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paul Tierney

Assistentes: Constantine Hatzidakis e Neil Davies

Quarto árbitro: Michael Salisbury

VAR: John Brooks

Últimos resultados e próximos jogos

Manchester United

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 1 x 0 Manchester United Amistoso 30 de julho de 2022 Manchester United 1 x 1 Rayo Vallecano Amistoso 31 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brentford x Manchester United Premier League 13 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília) Manchester United x Liverpool Premier League 22 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

Brighton

JOGO CAMPEONATO DATA Brighton 0 x 1 Brentford Amistoso 26 de julho de 2022 Brighton 5 x 1 Espanyol Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas