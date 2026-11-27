Como assistir a Manchester United x Brentford com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 12 28 de nov. de 2026 - 10:00 Old Trafford

O Manchester United recebe o Brentford em Old Trafford no sábado, 28 de novembro, pela Premier League, em busca de respostas.

Mauricio Pochettino ainda espera sua primeira vitória como treinador do United. Sua passagem começou com uma derrota por 4 a 0 para o Liverpool e, na quarta-feira, veio o empate por 2 a 2 com o Sporting pela Champions League.

Aquela noite em Lisboa teve dois pênaltis em um intervalo de três minutos, um gol de empate do Sporting nos minutos finais e a expulsão de Youri Tielemans. Bruno Fernandes marcou duas vezes, mas o United saiu com um ponto, quando acreditava que deveria ter conquistado três.

Senne Lammens está sob pressão após seus erros em Portugal. Pochettino defendeu publicamente o goleiro e disse que a linha defensiva também precisa assumir parte da responsabilidade.

O Brentford chega em situação bem melhor. O time de Keith Andrews venceu o Everton por 4 a 0 na segunda-feira e ocupa a sexta posição na tabela, enquanto o United está em 19º.

Leny Yoro está à disposição depois que o United recorreu com sucesso do cartão vermelho recebido por ele em Anfield, considerado um erro evidente por uma comissão independente.

Confira tudo o que você precisa saber sobre o horário da partida, como acompanhá-la e o que esperar em Old Trafford.

As informações oficiais sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo desta partida ainda não estão disponíveis. Os detalhes da transmissão serão acrescentados assim que forem confirmados.

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