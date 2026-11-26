Manchester United x Brentford: detalhes da partida

Premier League - Rodada 12 28 de nov. de 2026 - 10:00 Old Trafford

Pressão contra o rebaixamento e confiança no G6: United, há nove jogos sem vencer, recebe Brentford em alta

A tarde de sábado em Old Trafford reserva uma extraordinária inversão de papéis na elite inglesa: o Brentford, que briga por uma vaga em competições europeias, visita um Manchester United desesperado por alívio em seu estádio.

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Mauricio Pochettino fará seu primeiro jogo em casa pela Premier League no comando do United com o time afundado na 19ª posição, com apenas oito pontos. A equipe não vence há nove partidas seguidas no campeonato, após a dura derrota por 4 a 0 em Anfield no último domingo.

O caótico empate por 2 a 2 fora de casa com o Sporting CP, pela Champions League, na noite de quarta-feira, porém, deu a Pochettino um importante sinal de reação: o capitão Bruno Fernandes marcou duas vezes em três minutos no início do segundo tempo para virar o jogo em Lisboa, antes de o United resistir à expulsão de Youri Tielemans no fim e sair com um ponto conquistado com esforço.

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Do outro lado estará o Brentford de Keith Andrews, em grande fase. O time subiu para a sexta posição, com 17 pontos, na noite de segunda-feira, ao golear o Everton, que terminou com dez jogadores, por 4 a 0 no Gtech Community Stadium. Keane Lewis-Potter marcou duas vezes, enquanto Vitaly Janelt e Fábio Carvalho completaram o placar.

Com Bryan Mbeumo enfrentando seu ex-clube pela terceira vez desde a transferência para Old Trafford e um saldo de gols de +9, o Brentford vê uma oportunidade em Manchester.

O capitão é a principal esperança

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Após marcar duas vezes em uma grande atuação no retorno a Lisboa na noite de quarta-feira, Bruno Fernandes segue como o principal responsável pela criação de jogadas do United. Foi dele a assistência para Benjamin Šeško na vitória por 2 a 1 sobre o Brentford neste mesmo confronto, em abril. Atuando entre as linhas, atrás de Joshua Zirkzee, Fernandes terá papel decisivo com sua visão de jogo e suas infiltrações para superar o bloco compacto do Brentford.

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