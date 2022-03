Manchester United e Atlético de Madrid se enfrentam na tarde desta terça-feira (15), no Old Trafford às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, do TNT Sports, na TV fechada, e pelo HBO Max, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Atlético de Madrid DATA Terça-feira, 15 de março de 2022 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT, na TV aberta, o TNT Sports, na TV fechada, e o HBO Max, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Old Trafford. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Getty Images

MAIS INFORMAÇÕES

Só a vitória interessa! Como empataram por 1 a 1 no jogo de ida, em Madrid, a equipe que vencer nesta terça-feira irá para as quartas de final da Champions League.

De um lado, o Manchester United chega empolgado pela vitória por 3 x 2 sobre o Tottenham, pelo Campeonato Inglês, com hat-trick de Cristiano Ronaldo. Os Red Devils estão na quinta posição da competição.

Já o Atlético de Madrid vem de três vitórias consecutivas pela La Liga, ocupando a quarta posição.

Vale lembrar que não há mais a regra do gol fora de casa na fase de mata-mata da Liga dos Campeões.

A CAMPANHA DO ATLÉTICO DE MADRID

Atlético de Madrid 0 x 0 Porto

Milan 1 x 2 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 2 x 3 Liverpool

Liverpool 2 x 0 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 0 x 1 Milan

Porto 1 x 3 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 1 x 1 Manchester United

A CAMPANHA DO MANCHESTER UNITED



Young Boys 2 x 1 Manchester United

Manchester United 2 x 1 Villarreal

Manchester United 3 x 2 Atalanta

Atalanta 2 x 2 Manchester United

Villarreal 0 x 2 Manchester United

Manchester United 1 x 1 Young Boys

Atlético de Madrid 1 x 1 Manchester United

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Manchester United é favorito contra o Atlético de Madrid nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,20 no triunfo dos Red Devils, $ 3,10 no empate e $ 3,60 caso os Colchoneros vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,20 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,66 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 8.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO DE MADRID

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 2 x 1 Cádiz La Liga 11 de março de 2022 Betis 3 x 1 Atlético de Madrid La Liga 6 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Rayo Vallecano x Atlético de Madrid La Liga 19 de março de 2022 17h (de Brasília) Atlético de Madrid x Alavés La LIga 3 de abril de 2022 A confirmar

MANCHESTER UNITED

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA United 3 x 2 Tottenham Premier League 12 de março de 2022 City 4 x 1 United Premier League 6 de março de 2022

Próximas partidas