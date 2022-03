Manchester United x Atlético de Madrid: escalação, desfalques e mais da Champions League 21/22

No Old Trafford, o Manchester United recebe o Atlético de Madrid, nesta terça-feira (15), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

Como empataram por 1 a 1 no jogo de ida, em Madrid, a equipe que vencer por qualquer placar irá para as quartas de final.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Manchester United tem esperanças em poder contar com Bruno Fernandes, que se recupera de covid-19, e Luke Shaw e McTominay, em tratamento de lesões.

Os Red Devils não têm outros problemas no elenco para o duelo desta terça.

O Atlético de Madrid, por sua vez, não terá Carrasco, suspenso, enquanto Matheus Cunha, Wass, Vrsaljko, machucados, e Lemar (covid-19).

Além disso, Hermoso, Kondogbia e Gimenez, com problemas físicos, são dúvidas para Diego Simeone.

Possível escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Reinildo; Llorente, De Paul, Koke, Herrera, Lodi; Felix, Correa.

Possível escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Telles; Fred, McTominay; Sancho, Fernandes, Pogba; Cristiano Ronaldo.

DESFALQUES

ATLÉTICO DE MADRID:

Carrasco: suspenso.

Wass, Matheus Cunha e Vrsaljko: lesionados

Thomas Lemar: covid-19.

MANCHESTER UNITED:

Sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Atlético de Madrid e Manchester United será transmitido ao vivo pela TNT, na TV fechada, e pelo HBO Max, na internet, nesta terça-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.