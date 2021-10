Manchester United x Atalanta: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), pela terceira rodada do grupo F da Champions League; veja acompanhar na TV e na internet

Com Cristiano Ronaldo, o Manchester United enfrenta a Atalanta nesta quarta-feira (20), às 16h (de Brasília), no Old Trafford, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, e na HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Atalanta DATA Quarta-feira, 20 de outubro de 2021 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, e a HBO Max, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, em Old Trafford. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de uma derrota e uma vitória na Liga dos Campeões, o Manchester United, soma três pontos e ocupa a terceira posição do grupo F.

Para o confronto, o técnico Ole Gunnar Solskjær não poderá contar com Raphael Varane, Amad Diallo e Anthony Martial, lesionados, mas Fred e Cavani, que voltaram de suas respectivas seleções, são aguardados entre os 11.

Já a Atalanta, líder, com quatro pontos, não terá Hans Hateboer e Robin Gosens, descartados por lesão.

Gasperini também estará sem Matteo Pessina e Berat Djimsiti, que estão fora com uma lesão no tendão e na mão, respectivamente.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo.

Provável escalação da Atalanta: Musso; Palomino, Demiral, Toloi; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Malinovskyi, Ilicic; Zapata.

A CAMPANHA DO MANCHESTER UNITED NA LIGA DOS CAMPEÕES 21/22

Young Boys 2 x 1 Manchester United - 14 de setembro de 2021

Manchester United 2 x 1 Villarreal - 29 de setembro de 2021

A CAMPANHA DA ATALANTA NA LIGA DOS CAMPEÕES 21/22

Villarreal 2 x 2 Atalanta - 14 de setembro de 2021

Atalanta 1 x 0 Young Boys - 29 de setembro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 1 Everton Premier League 2 de outubro de 2021 Leicester City 4 x 2 Manchester United Premier League 16 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Liverpool Premier League 24 de outubro de 2021 12h30 (de Brasília) Tottenham x Manchester United Premier League 30 de outubro de 2021 13h30 (de Brasília)

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 2 x 3 Milan Campeonato Italiano 3 de outubro de 2021 Empoli 1 x 4 Atalanta Campeonato Italiano 16 de outubro de 2021

Próximas partidas