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Manchester United x Aston Villa pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Manchester United x Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
M. Carrick

Prévia completa do confronto entre Manchester United e Aston Villa pela Premier League. Será esta a última dança de Michael Carrick em Old Trafford?

Manchester United x Aston Villa: prévia da Premier League

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Premier League - Rodada 10
Old Trafford

O Manchester United recebe o Aston Villa em Old Trafford pela Premier League no domingo, 8 de novembro, às 14h EST e às 18h GMT. A equipe de Michael Carrick conseguirá aproveitar a recente vitória de virada na Europa para aliviar um pouco a pressão sobre o técnico?

Manchester United arranca vitória quando a derrota parecia certa

O United encerrou uma sequência de nove jogos sem vencer com uma vitória dramática de virada por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League. A equipe reagiu após ficar dois gols atrás no placar, com gols do polêmico capitão Bruno Fernandes e dois de Matheus Cunha. Apesar disso, ocupa apenas a 17ª posição na Premier League, com uma única vitória em toda a temporada. Agora, enfrenta o Aston Villa de Unai Emery, apontado como possível substituto de Michael Carrick no United caso o treinador seja demitido, como se espera.

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Aston Villa desafia os seis grandes

O Aston Villa chega a Old Trafford em bom momento, apesar da derrota por 3 a 0 para o Barcelona na Champions League na terça-feira. Unai Emery se comprometeu a permanecer no clube para além de 2029, encerrando as especulações sobre uma possível ida para Old Trafford. Emery chegou ao Villa em 2022, conquistou a Liga Europa com o clube na temporada passada e o levou de volta à Champions League. Foi o quinto título de Emery na Liga Europa como técnico, depois de três conquistas com o Sevilla e uma com o Villarreal.

FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-PRESSERGetty Images

Números importantes e notícias sobre lesões

  • O United não conta com Carlos Baleba, lesionado, nem com Lisandro Martínez, suspenso. Matty Cash, do Villa, também está suspenso. Amadou Onana avança na recuperação de uma ruptura do ligamento cruzado anterior, mas ainda não tem condições de atuar pelo Villa.
  • O United sofreu pelo menos dois gols em três dos últimos quatro jogos em casa.

Prováveis escalações

United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.

Villa (4231): Suzuki; Bogarde, Torres, Lindelof, Maatsen; Goretzka, Kamara; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Manchester United x Aston Villa

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formação
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
S. LammensS. LammensL. YoroL. YoroH. MaguireH. MaguireA. HeavenA. HeavenD. DalotD. DalotM. CunhaM. CunhaK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesA. DialloA. DialloB. MbeumoB. MbeumoZ. SuzukiZ. SuzukiV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefI. MaatsenI. MaatsenA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaP. TorresP. TorresJ. McGinnJ. McGinnJ. ManzambiJ. ManzambiB. KamaraB. KamaraAlysson EdwardAlysson EdwardJ. GomesJ. GomesN. JacksonN. Jackson
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Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Manchester United

Time titular

Aston Villa

Técnico

  • M. Carrick
  • U. Emery

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