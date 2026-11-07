Manchester United x Aston Villa: prévia da Premier League
O Manchester United recebe o Aston Villa em Old Trafford pela Premier League no domingo, 8 de novembro, às 14h EST e às 18h GMT. A equipe de Michael Carrick conseguirá aproveitar a recente vitória de virada na Europa para aliviar um pouco a pressão sobre o técnico?
Manchester United arranca vitória quando a derrota parecia certa
O United encerrou uma sequência de nove jogos sem vencer com uma vitória dramática de virada por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League. A equipe reagiu após ficar dois gols atrás no placar, com gols do polêmico capitão Bruno Fernandes e dois de Matheus Cunha. Apesar disso, ocupa apenas a 17ª posição na Premier League, com uma única vitória em toda a temporada. Agora, enfrenta o Aston Villa de Unai Emery, apontado como possível substituto de Michael Carrick no United caso o treinador seja demitido, como se espera.
Aston Villa desafia os seis grandes
O Aston Villa chega a Old Trafford em bom momento, apesar da derrota por 3 a 0 para o Barcelona na Champions League na terça-feira. Unai Emery se comprometeu a permanecer no clube para além de 2029, encerrando as especulações sobre uma possível ida para Old Trafford. Emery chegou ao Villa em 2022, conquistou a Liga Europa com o clube na temporada passada e o levou de volta à Champions League. Foi o quinto título de Emery na Liga Europa como técnico, depois de três conquistas com o Sevilla e uma com o Villarreal.
Números importantes e notícias sobre lesões
- O United não conta com Carlos Baleba, lesionado, nem com Lisandro Martínez, suspenso. Matty Cash, do Villa, também está suspenso. Amadou Onana avança na recuperação de uma ruptura do ligamento cruzado anterior, mas ainda não tem condições de atuar pelo Villa.
- O United sofreu pelo menos dois gols em três dos últimos quatro jogos em casa.
Prováveis escalações
United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.
Villa (4231): Suzuki; Bogarde, Torres, Lindelof, Maatsen; Goretzka, Kamara; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson.