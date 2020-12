Manchester United x Aston Villa: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (1), pela 17ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De olho na liderança, o recebe o nesta sexta-feira (1), às 17h (de Brasília), em Old Trafford, em duelo válido pela 17ª rodada da Premier League . A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Aston Villa DATA Sexta-feira, 1 de janeiro de 2020 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Os Red Devils podem assumir a vice-liderança da PL / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo pela Espn , na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Há nove jogos sem saber o que é perder, e vindo de vitória sobre o Wolves por 1 a 0, o Manchester United entra em campo de olho na liderança da Premier League.

Os Reds devem entrar campo com Martial no lugar de Cavani no ataque, enquanto Luke Shaw, Fred e Scott McTominay devem substituir Alex Telles, Nemanja Matic e Paul Pogba.

Já o Aston Villa, com 26 pontos, quer entrar no G-4 da Premier League e também ampliar a série invicta na competição.

Tyrone Mings retorna após cumprir suspensão, enquanto Kortney Hause ou Ezri Konsa disputam por uma vaga na equipe titular.

Recuperado de lesão, Ross Barkley deve substituir Bertrand Traore.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

Provável escalação do Aston Villa: Martinez; Dinheiro, Hause, Mings, Targett; Luiz, McGinn; El Ghazi, Barkley, Grealish; Watkins.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Manchester United Premier League 26 de dezembro de 2020 Manchester United 1 x 0 Premier League 29 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Inglesa 6 de janeiro de 2021 16h45 (de Brasília) Manchester United x Copa da 9 de janeiro de 2021 17h (de Brasília)

ASTON VILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 3 x 0 Premier League 26 de dezembro de 2020 1 x 1 Aston Villa Premier League 28 de dezembro de 2020

Próximas partidas