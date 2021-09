Manchester United x Aston Villa: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (25), às 08h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Manchester United recebe o Aston Villa no Old Trafford neste sábado (25), às 08h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Inglês. O jogo será transmitido pelo canal da ESPN Brasil, na TV por assinatura. Na Goal, você confere os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Aston Villa DATA Sábado, 25 de setembro de 2021 LOCAL Old Trafford - Stretford, Inglaterra HORÁRIO 08h30h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



United recebe Aston Villa em casa, no Old Trafford / Foto: Divulgação

O canal da ESPN Brasil, na televisão por assinatura, transmitirá o jogo deste sábado (25). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

Derrotado para o West Ham na Carabao Cup, o United vem com boas expectativas para manter sua então invencibilidade no Campeonato Inglês, em terceiro lugar com quatro vitórias e um empate.

O lateral esquerdo Alex Telles é mais uma opção para Solskjaer para o jogo contra o Aston Villa, já que está voltando e atuou na partida contra o West Ham.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Shaw (Alex Telles); Fred e McTominay; Pogba, Greenwood e Bruno Fernandes; C. Ronaldo.

ASTON VILLA

Após bela vitória contra o Everton, na Premier League, por 3 a 0, o Aston Villa volta a competição contra o time de Cristano Ronaldo para tentar subir na tabela, já que está na décima colocação, com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

O último duelo dos Villans, no entanto, foi contra o Chelsea, na derrota por 4 a 3 nos pênaltis que deu a classificação aos Blues.

Provável escalação do Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Tuanzebe, Mings e Targett; Ramsey, Doulgas Luiz e Mc Ginn; Ings e Watkins.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 1 x 2 Manchester United Premier League 19 de setembro de 2021 Manchester United 0 x 1 West Ham Carabao Cup 22 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Aston Villa Premier League 25 de setembro de 2021 08h30 (de Brasília) Manchester United x Villarreal Liga dos Campeões da UEFA 29 de setembro de 2021 16h00 (de Brasília)

ASTON VILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 3 x 0 Everton Premier League 18 de setembro de 2021 Chelsea 1 x 1 Aston Villa (PEN - 4 x 3) Carabao Cup 22 de setembro de 2021

Próximas partidas