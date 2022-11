Manchester United x Aston Villa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais d Copa da Liga Inglesa

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (10); veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester United e Aston Villa entram em campo na tarde desta quinta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Old Trafford, pela Copa da Liga Inglesa. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Fazendo uma temporada de altos e baixos no inglês, ocupando o quinto lugar, o Manchester United deve ir a campo com alterações na equipe titular, para dar rodagem ao elenco.

Do outro lado, o Aston Villa, que venceu o rival no fim de semana, quer repetir a dose, agora pela Copa. O time está empolgado após a chegada de Unai Emery, que deve manter a base que foi a campo no último jogo.

Prováveis escalações

Escalação do provável MANCHESTER UNITED: Dubravka; Dalot, Martinez, Maguire, Malacia; Fred, McTominay; Elanga, Fernandes, Rashford; Martial.

Escalação do provável ASTON VILLA: Olsen; Cash, Chambers, Mings, Digne; Kamara, McGinn, Ramsey; Bailey, Watkins, Buendia.

Desfalques

Manchester United

Brandon Williams, Axel Tuanzebe e Raphael Varane seguem fora.

Aston Villa

Jan Bednarek, Leander Dendoncker, Diego Carlos e Philippe Coutinho estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 10 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Old Trafford, Manchester - ING