Manchester United x Arsenal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste domingo (4), pela sexta rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássino na terra da rainha! Manchester United e Arsenal se enfrentam neste domningo (4), no Old Trafford, às 12h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming online.

Após um mal início, o Manchester United, quinto colocado com 9 pontos, busca a sua quarta vitória consecutiva na competição. Martil, Pellistri e Williams estão no departamento médico. Já o brasileiro Antony, recém-chegado ao clube, deve iniciar entra os reservar.

O Arsenal, por sua vez, é o líder, com 15 pontos, e o único time invito no campeonato até o momento.Partey, Zinchenko e Elneny seguem no departamento médico, assim como Nelson. Além disso, Ramsdale e Odegaard, com dores são dúvidas.

Nos últimos 20 disputados entre as equipes, o United soma sete vitórias, contra sete do Arsenal, além de seis empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Sancho, Fernandes, Ronaldo; Rashford.

Possível escalação do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Smith Rowe, Martinelli; Jesus.

Desfalques da partida

Manchester United:

Martil, Pellistri e Williams: lesionados.

Arsenal:

Thomas Partey, Mohamed Elneny, Zinchenko, Nelson: lesionados.

Quando é?

JOGO Manchester United x Arsenal DATA Domingo, 4 de setembro de 2022 LOCAL Old Trafford, Manchester - ING HORÁRIO 12h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Manchester United

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester 0 x 1 Manchester United Premier League 1 de setembro de 2022 Southampton 0 x 1 Manchester United Premier League 27 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Real Sociedad Europa League 8 de setembro de 2022 16h (de Brasília) Crystal Palace x Manchester United Premier League 11 de setembro de 2022 12h30 (de Brasília)

Arsenal

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 2 x 1 Aston Villa Premier League 31 de agosto de 2022 Arsenal 2 x 1 Fulham Premier League 27 de agosto de 2022

Próximas partidas