Manchester United x Arsenal e os destaques do futebol europeu no final de semana

As grandes competições nacionais da Europa retornam para mais uma rodada decisiva

O final de semana no futebol europeu promete grandes emoções, clássicos e disputa pelos títulos.

Confira, abaixo, um resumo dos principais jogos das cinco grandes ligas nacionais do Velho Continente (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França).

PREMIER LEAGUE (INGLATERRA)

(Foto: Getty Images)

Na Inglaterra, a 30ª rodada da Premier League promete emoções na corrida pelo título entre Manchester City e Liverpool, além de um clássico dos mais tradicionais entre United e Arsenal. Confira os jogos da rodada:

Inglês 2018/19 – Jogos da 30ª rodada:

Sábado (09/03)

Crystal Palace x Brighton – 09h30

Cardiff x West Ham – 12h

Huddersfield x Bournemouth – 12h

Leicester x Fulham – 12h

Newcastle x Everton – 12h

Southampton x Tottenham – 12h

Manchester City x Watford – 14h30

Domingo (10/03)

Liverpool x Burnley – 09h

Chelsea x Wolverhampton – 11h05

Arsenal x Manchester United – 13h30

LA LIGA (ESPANHA)

(Foto: Getty Images)

A 27ª rodada da Liga Espanhola começou na sexta-feira (08), com o empate entre Athletic Bilbao e Espanyol. No final de semana, o Barcelona receberá o Rayo Vallecano na esperança de aumentar ainda mais a diferença em relação ao Atlético de Madrid, vice-líder. Já o Real entra em campo para ‘lamber as feridas’ após a eliminação na Champions League.

Espanhol 2018/19 – Jogos da 27ª rodada:

Sexta-feira (08/03)

Athletic Bilbao 1x1 Espanyol

Sábado (09/03)

Alavés x Eibar – 09h

Atlético de Madrid x Leganés – 12h15

Barcelona x Rayo Vallecano – 14h30

Getafe x Huesca – 16h45

Domingo (10/03)

Celta de Vigo x Real Bétis – 08h

Girona x Valencia – 12h15

Levante x Villarreal – 14h30

Sevilla x Real Sociedad - 14h30

Valladolid x Real Madrid – 16h45

SERIE A (ITÁLIA)

(Foto: Getty Images)

A 27ª rodada do Campeonato Italiano também teve início nesta sexta (08), com a goleada da líder Juventus por 4 a 1 sobre a Udinese. Embalado, o Milan quer garantir ainda mais forte a sua terceira posição enquanto a Inter busca a recuperação após um empate e uma derrota. Alguns duelos do torneio serão transmitidos exclusivamente pelo DAZN.

Italiano 2018/19 – Jogos da 27ª rodada:

Sexta-feira (08/03)

Juventus 4x1 Udinese

Sábado (09/03)

Parma x Genoa – 14h

Chievo x Milan – 16h30

Domingo (10/03)

Bologna x Cagliari – 08h30

Sampdoria x Atalanta – 11h

Internazionale x SPAL – 11h

Frosinone x Torino – 11h

Sassuolo x Napoli – 14h

Fiorentina x Lazio – 16h30

Segunda-feira (11/03)

Roma x Empoli – 16h30

BUNDESLIGA (ALEMANHA)

(Foto: Getty Images)

A 25ª rodada do Campeonato Alemão terá como grande atrativo a corrida pelo título entre Dortmund e Bayern. No atual momento, as equipes estão com os mesmos 54 pontos, com os aurinegros levando a vantagem nos critérios de desempate.

Alemão 2018/19 – Jogos da 25ª rodada

Sexta-feira (08/03)

Werder Bremen 4x2 Schalke 04

Sábado (09/03)

Bayern x Wolfsburg – 11h30

Dortmund x Stuttgart – 11h30

RB Leipzig x Augsburg – 11h30

Freiburg x Hertha Berlin – 11h30

Mainz x Borussia Mönchengladbach – 14h30

Domingo (10/03)

Hoffenheim x Nuremberg – 11h30

Hannover x Leverkusen -14h

Segunda-feira (11/03)

Düsseldorf x Frankfurt -16h30

LIGUE 1 (FRANÇA)

(Foto: Getty Images)

A 28ª rodada do Campeonato Francês teria início nesta sexta-feira (08), mas o duelo entre Nantes e PSG foi adiado. De qualquer forma, os parisienses seguirão inabalados na liderança isolada. Destaque para o reencontro de Mario Balotelli, agora no Olympique de Marseille contra o Nice, seu ex-clube.

Francês 2018/19 – Jogos da 28ª rodada

Sábado (09/03)

Strasbourg x Lyon – 13h

Amiens x Nimes – 16h

Dijon x Stade de Reims – 16h

Monaco x Bordeaux – 16h

Domingo (10/03)