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Manchester United x AFC Bournemouth pela Premier League: tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Manchester United x Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League
B. Fernandes
Rayan
A. Scott

Prévia completa de Manchester United x Bournemouth: o United recebe em Old Trafford um adversário que tem sido uma pedra no seu sapato recentemente. Confira as novidades das equipes, a análise tática, o retrospecto recente e muito mais.

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Premier League - Rodada 8
Old Trafford

Manchester United e AFC Bournemouth se enfrentam em 25 de outubro de 2026, às 9h EST e às 13h GMT.

United tenta se recuperar antes de receber adversário que tem sido uma pedra no sapato

Após sofrer uma goleada por 4 a 1 diante de um estreante na Champions League, Michael Carrick, sob pressão, agora precisa motivar sua equipe para receber o Bournemouth, adversário que tem lhe causado problemas recentemente.

Equipes em má fase precisam reagir

Com apenas uma vitória cada após sete jogos na Premier League, United e Bournemouth estão abaixo da metade da tabela. O Bournemouth, porém, conquistou essa única vitória em sua partida mais recente, ao bater o Sunderland por 2 a 0. Depois de um início irregular, a equipe de Marco Rose soma agora duas vitórias seguidas em todas as competições, ambas sem sofrer gols. O atacante brasileiro Evanilson marcou em cada um dos últimos três jogos da equipe.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Carrick precisa desesperadamente de um resultado

Depois de ser dominado pelo Como na noite de quarta-feira, o United sofreu uma derrota por 4 a 1 na Itália que representa um novo ponto baixo em sua temporada. O capitão Bruno Fernandes lançou um olhar visivelmente contrariado para o banco ao ser substituído por Joshua Zirkzee no fim da partida. Zirkzee marcou o gol de honra do United nos minutos finais.

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

  • O United ainda não terminou uma partida sem sofrer gols na Premier League nesta temporada.
  • O Bournemouth está invicto nos últimos cinco confrontos com o United e marcou em todos eles.
  • O United segue sem o quarteto de lesionados Benjamin Sesko, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu e Manuel Ugarte.
  • O Bournemouth sofreu nove gols em três jogos fora de casa na Premier League nesta temporada.
  • Marcus Tavernier marcou quatro gols pelo Bournemouth na liga nesta temporada.
  • Os últimos três confrontos entre as equipes pela Premier League terminaram empatados.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Manchester United x Bournemouth

Técnico

  • M. Carrick

Michael Carrick não conta com vários jogadores importantes de seu elenco. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton e Manuel Ugarte estão listados como lesionados, o que reduz as opções do United em várias posições. Informações sobre a disponibilidade dos jogadores serão acrescentadas à medida que o clube divulgar novidades antes do início da partida.

O Bournemouth também chega ao jogo com preocupações relacionadas a lesões. Marco Rose não conta com Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott e Veljko Milosavljevic, e nenhuma das equipes tem desfalques por suspensão. Nenhum dos clubes confirmou uma provável escalação até o momento.

Momento das equipes

MUN

MUN - Sequência

FUL
E1-1
TOT
E1-1
ATM
D2-0
LEE
E1-1
COM
D4-1
Gol marcado (sofrido)
4/9
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BOU

BOU - Sequência

RSO
V1-2
LIV
D0-1
CHE
D5-1
SGR
V3-0
SUN
V2-0
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Manchester United não venceu nenhum dos últimos cinco jogos em todas as competições, somando uma vitória em nenhum deles, três empates e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o Leeds United pela Premier League, dando sequência a uma série que também inclui uma derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Champions League e outra por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga Inglesa. O United marcou cinco gols e sofreu oito nessas cinco partidas, um retrospecto defensivo que evidencia a fragilidade apresentada pela equipe de Carrick.

O momento do Bournemouth é diferente. A equipe de Rose venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu apenas para o Chelsea, que a derrotou por 5 a 1 na Premier League, e para o Liverpool, que venceu por 1 a 0. Sua partida mais recente terminou com uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Sunderland. A equipe também conquistou duas vitórias consecutivas na Liga Europa, incluindo um triunfo convincente por 3 a 0 sobre o Sturm Graz. O Bournemouth marcou oito gols e sofreu sete nessa sequência de cinco partidas.

Histórico de confrontos

Confrontos

Manchester UnitedEmpateBournemouth
1
3
1
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
4
FJ
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
FJ
11Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2 em março de 2026, quando o Bournemouth recebeu o United pela Premier League. Antes disso, um duelo em dezembro de 2025, em Old Trafford, terminou em um notável empate por 4 a 4, um dos resultados mais extraordinários dos confrontos recentes entre os clubes. Nas últimas cinco partidas oficiais, nenhuma das equipes conseguiu estabelecer uma clara superioridade, com um histórico marcado por jogos equilibrados e muitos gols.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
E
D
E
E
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
E
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

O Manchester United ocupa atualmente a 13ª posição na tabela da Premier League, enquanto o AFC Bournemouth está em 15º. Os dois clubes estão na metade inferior da classificação, o que torna este confronto ainda mais importante para equipes que buscam se afastar das últimas posições.

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