Manchester United e AFC Bournemouth se enfrentam em 25 de outubro de 2026, às 9h EST e às 13h GMT.
United tenta se recuperar antes de receber adversário que tem sido uma pedra no sapato
Após sofrer uma goleada por 4 a 1 diante de um estreante na Champions League, Michael Carrick, sob pressão, agora precisa motivar sua equipe para receber o Bournemouth, adversário que tem lhe causado problemas recentemente.
Equipes em má fase precisam reagir
Com apenas uma vitória cada após sete jogos na Premier League, United e Bournemouth estão abaixo da metade da tabela. O Bournemouth, porém, conquistou essa única vitória em sua partida mais recente, ao bater o Sunderland por 2 a 0. Depois de um início irregular, a equipe de Marco Rose soma agora duas vitórias seguidas em todas as competições, ambas sem sofrer gols. O atacante brasileiro Evanilson marcou em cada um dos últimos três jogos da equipe.
Carrick precisa desesperadamente de um resultado
Depois de ser dominado pelo Como na noite de quarta-feira, o United sofreu uma derrota por 4 a 1 na Itália que representa um novo ponto baixo em sua temporada. O capitão Bruno Fernandes lançou um olhar visivelmente contrariado para o banco ao ser substituído por Joshua Zirkzee no fim da partida. Zirkzee marcou o gol de honra do United nos minutos finais.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
- O United ainda não terminou uma partida sem sofrer gols na Premier League nesta temporada.
- O Bournemouth está invicto nos últimos cinco confrontos com o United e marcou em todos eles.
- O United segue sem o quarteto de lesionados Benjamin Sesko, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu e Manuel Ugarte.
- O Bournemouth sofreu nove gols em três jogos fora de casa na Premier League nesta temporada.
- Marcus Tavernier marcou quatro gols pelo Bournemouth na liga nesta temporada.
- Os últimos três confrontos entre as equipes pela Premier League terminaram empatados.
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de Manchester United x Bournemouth
Técnico
- M. Carrick
Michael Carrick não conta com vários jogadores importantes de seu elenco. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton e Manuel Ugarte estão listados como lesionados, o que reduz as opções do United em várias posições. Informações sobre a disponibilidade dos jogadores serão acrescentadas à medida que o clube divulgar novidades antes do início da partida.
O Bournemouth também chega ao jogo com preocupações relacionadas a lesões. Marco Rose não conta com Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott e Veljko Milosavljevic, e nenhuma das equipes tem desfalques por suspensão. Nenhum dos clubes confirmou uma provável escalação até o momento.
Momento das equipes
O Manchester United não venceu nenhum dos últimos cinco jogos em todas as competições, somando uma vitória em nenhum deles, três empates e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o Leeds United pela Premier League, dando sequência a uma série que também inclui uma derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Champions League e outra por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga Inglesa. O United marcou cinco gols e sofreu oito nessas cinco partidas, um retrospecto defensivo que evidencia a fragilidade apresentada pela equipe de Carrick.
O momento do Bournemouth é diferente. A equipe de Rose venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu apenas para o Chelsea, que a derrotou por 5 a 1 na Premier League, e para o Liverpool, que venceu por 1 a 0. Sua partida mais recente terminou com uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Sunderland. A equipe também conquistou duas vitórias consecutivas na Liga Europa, incluindo um triunfo convincente por 3 a 0 sobre o Sturm Graz. O Bournemouth marcou oito gols e sofreu sete nessa sequência de cinco partidas.
Histórico de confrontos
Confrontos
O confronto mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2 em março de 2026, quando o Bournemouth recebeu o United pela Premier League. Antes disso, um duelo em dezembro de 2025, em Old Trafford, terminou em um notável empate por 4 a 4, um dos resultados mais extraordinários dos confrontos recentes entre os clubes. Nas últimas cinco partidas oficiais, nenhuma das equipes conseguiu estabelecer uma clara superioridade, com um histórico marcado por jogos equilibrados e muitos gols.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
V
V
D
V
V
|3
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
V
V
V
V
E
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
V
V
D
E
D
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
V
D
V
E
V
|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
D
E
V
E
E
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
E
D
E
V
E
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
D
E
V
E
E
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
D
E
D
E
E
|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
D
V
D
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
D
D
V
D
E
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
V
E
V
D
E
|13
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
E
E
E
D
E
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
D
V
E
D
V
|15
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
V
D
D
E
E
|16
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6
V
E
D
E
E
|17
|7
|2
|0
|5
|6
|14
|-8
|6
D
V
V
D
D
|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
V
D
E
E
D
|19
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
D
D
D
V
E
|20
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
D
D
D
D
E
O Manchester United ocupa atualmente a 13ª posição na tabela da Premier League, enquanto o AFC Bournemouth está em 15º. Os dois clubes estão na metade inferior da classificação, o que torna este confronto ainda mais importante para equipes que buscam se afastar das últimas posições.