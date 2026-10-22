Premier League - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 10:00 Old Trafford

Manchester United e AFC Bournemouth se enfrentam em 25 de outubro de 2026, às 9h EST e às 13h GMT.

United tenta se recuperar antes de receber adversário que tem sido uma pedra no sapato

Após sofrer uma goleada por 4 a 1 diante de um estreante na Champions League, Michael Carrick, sob pressão, agora precisa motivar sua equipe para receber o Bournemouth, adversário que tem lhe causado problemas recentemente.

Equipes em má fase precisam reagir

Com apenas uma vitória cada após sete jogos na Premier League, United e Bournemouth estão abaixo da metade da tabela. O Bournemouth, porém, conquistou essa única vitória em sua partida mais recente, ao bater o Sunderland por 2 a 0. Depois de um início irregular, a equipe de Marco Rose soma agora duas vitórias seguidas em todas as competições, ambas sem sofrer gols. O atacante brasileiro Evanilson marcou em cada um dos últimos três jogos da equipe.

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Carrick precisa desesperadamente de um resultado

Depois de ser dominado pelo Como na noite de quarta-feira, o United sofreu uma derrota por 4 a 1 na Itália que representa um novo ponto baixo em sua temporada. O capitão Bruno Fernandes lançou um olhar visivelmente contrariado para o banco ao ser substituído por Joshua Zirkzee no fim da partida. Zirkzee marcou o gol de honra do United nos minutos finais.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O United ainda não terminou uma partida sem sofrer gols na Premier League nesta temporada.

O Bournemouth está invicto nos últimos cinco confrontos com o United e marcou em todos eles.

O United segue sem o quarteto de lesionados Benjamin Sesko, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu e Manuel Ugarte.

O Bournemouth sofreu nove gols em três jogos fora de casa na Premier League nesta temporada.

Marcus Tavernier marcou quatro gols pelo Bournemouth na liga nesta temporada.

Os últimos três confrontos entre as equipes pela Premier League terminaram empatados.

Notícias e elencos das equipes

Michael Carrick não conta com vários jogadores importantes de seu elenco. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton e Manuel Ugarte estão listados como lesionados, o que reduz as opções do United em várias posições. Informações sobre a disponibilidade dos jogadores serão acrescentadas à medida que o clube divulgar novidades antes do início da partida.

O Bournemouth também chega ao jogo com preocupações relacionadas a lesões. Marco Rose não conta com Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott e Veljko Milosavljevic, e nenhuma das equipes tem desfalques por suspensão. Nenhum dos clubes confirmou uma provável escalação até o momento.

Momento das equipes

O Manchester United não venceu nenhum dos últimos cinco jogos em todas as competições, somando uma vitória em nenhum deles, três empates e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o Leeds United pela Premier League, dando sequência a uma série que também inclui uma derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Champions League e outra por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga Inglesa. O United marcou cinco gols e sofreu oito nessas cinco partidas, um retrospecto defensivo que evidencia a fragilidade apresentada pela equipe de Carrick.

O momento do Bournemouth é diferente. A equipe de Rose venceu três dos últimos cinco jogos e perdeu apenas para o Chelsea, que a derrotou por 5 a 1 na Premier League, e para o Liverpool, que venceu por 1 a 0. Sua partida mais recente terminou com uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Sunderland. A equipe também conquistou duas vitórias consecutivas na Liga Europa, incluindo um triunfo convincente por 3 a 0 sobre o Sturm Graz. O Bournemouth marcou oito gols e sofreu sete nessa sequência de cinco partidas.

Histórico de confrontos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2 em março de 2026, quando o Bournemouth recebeu o United pela Premier League. Antes disso, um duelo em dezembro de 2025, em Old Trafford, terminou em um notável empate por 4 a 4, um dos resultados mais extraordinários dos confrontos recentes entre os clubes. Nas últimas cinco partidas oficiais, nenhuma das equipes conseguiu estabelecer uma clara superioridade, com um histórico marcado por jogos equilibrados e muitos gols.

Classificação

O Manchester United ocupa atualmente a 13ª posição na tabela da Premier League, enquanto o AFC Bournemouth está em 15º. Os dois clubes estão na metade inferior da classificação, o que torna este confronto ainda mais importante para equipes que buscam se afastar das últimas posições.