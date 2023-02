Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), pelas oitavas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Londres, Arsenal e Everton se enfrentam na tarde desta quarta-feira (1), às 16h45 (de Brasília), em jogo atrasado válido pela sétima rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming

Líder do campeonato com 57 pontos, o Arsenal entra em campo buscando a vitória para tentar aumentar a diferença para o segundo colocado. As únicas baixas dos Gunners continuam sendo Gabriel Jesus e Elneny.

Do outro lado, o Everton está na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar, com 21 pontos. Os Toffees, entretanto, estão com o departamento médico cheio.

Prováveis escalações

Escalação do Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Trossard.

Escalação do Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko; Doucoure, Gueye, Onana; Iwobi, Gray, McNeil.

Desfalques

Arsenal

Gabriel Jesus e Mohamed Elneny seguem no departamento médico.

Everton

Dominic Calvert-Lewin, Andros Townsend, Nathan Patterson e James Garner continuam se recuperando de lesões.

Quando é?