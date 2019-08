Manchester United volta a decepcionar e Solskjaer faz mea-culpa pelo ataque

Os Red Devils não passaram de um empate com o Southampton, pela quarta rodada da Premier League

A fase irregular do , iniciada em 2013, após a saída de Sir Alex Ferguson, e que perdura até agora, continua protagonizando alguns momentos incomuns para o maior campeão inglês.

Neste sábado (31), por exemplo, nem o Saint Mary Stadium, um dos lugares onde os Red Devils mais somaram vitórias como visitante, bastou para trazer consigo uma vitória.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O duelo contra o , válido pela quarta rodada da Premier League, o resultado ficou em um empate por 1 a 1 que deixou a equipe treinada por Ole Gunnar Solskjaer na quarta posição, com cinco pontos, mas com a possibilidade de ser ultrapassada por quase todos os times; já os Saints chegaram a quatro pontos.

É possível imaginar o aumento das críticas em relação ao trabalho de Solskjaer, mas em sua defesa um dos jogadores pedidos pelo norueguês no mercado de transferências voltou a ser um dos destaques: Daniel James, meia-atacante contratado junto ao Swansea e que já havia estufado as redes contra e , abriu a contagem no primeiro tempo; mais uma vez demonstrando qualidade na finalização, o jovem de 21 anos acertou o ângulo Angus Gunn. No entanto, o zagueiro Jannik Vestergaard subiu para, de cabeça, deixar tudo igual para os Saints no segundo tempo.

É preciso melhorar a pontaria

Uma das maiores críticas feitas ao trabalho do Manchester United na janela de transferências foi a ausência de atacantes. Pior: os Red Devils ainda negociaram Romelu Lukaku com a e, apesar de a passagem de Alexis Sánchez ter sido abaixo do esperado, emprestaram o chileno também para os italianos. Não trouxeram ninguém, com Solskjaer apostando em Rashford e Martial.

Mais artigos abaixo

Mas ainda que tenha defendido os seus jovens camisas 9 e 10, o treinador desta vez reconheceu que faltou finalizar melhor as jogadas. Neste sábado (31), o United finalizou 21 vezes, sendo que no decepcionante empate contra o Crystal Palace, uma semana antes, havia arriscado 22 chutes, marcando apenas um gol. Muito pouco.

“Nós começamos bem, conseguimos chegar exatamente onde queríamos, mas acontece que precisamos matar o jogo. Não fomos cirúrgicos o bastante”, avaliou Solskjaer logo após o empate.

O Manchester United volta a campo agora em 14 de setembro, contra o , mesmo dia em que o Southampton viaja para enfrentar o Sheffield.