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Manchester United v Fulham - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
Bart DHanis
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Manchester United vê em jogador que fracassou no Ajax o homem ideal para reforçar a defesa

Mercado da bola
Manchester United

O Manchester United está de olho em Calvin Bassey, segundo informou o Daily Mail na manhã desta quarta-feira. O clube procura com urgência um novo defensor.

O Manchester United vive uma crise. O técnico Michael Carrick está prestes a ser demitido e substituído por Mauricio Pochettino.

O clube ocupa atualmente a 18ª posição na Premier League, abaixo da zona de permanência. Os problemas de elenco são especialmente graves na defesa. Devido à lesão de Luke Shaw, Lenny Yoro teve de atuar como lateral nas últimas semanas.

A péssima fase de Lisandro Martínez também preocupa o clube. Por isso, será necessário investir bastante na defesa durante a próxima pausa de inverno.

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22 de nov. de 2026

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Bassey, atualmente defensor do Fulham, é um dos nomes na lista. Jarrad Branthwaite, do Everton, e Nathan Collins, do Brentford, também são considerados opções.

Bassey jogou pelo Ajax na temporada 2022/23. O clube de Amsterdã o contratou do Rangers FC por 23 milhões de euros, mas ele não conseguiu impressionar. Após um ano, transferiu-se para o Fulham por 22 milhões de euros.

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