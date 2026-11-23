Compartilhar Siga GOAL no Google

O Manchester United notificou formalmente a Federação Inglesa de Futebol de que pretende recorrer da expulsão de Leny Yoro no início da derrota por 4 a 0 para o Liverpool, no domingo. A decisão polêmica, tomada aos oito minutos, arruinou a estreia do técnico Mauricio Pochettino. A diretoria do clube sustenta que o árbitro Michael Oliver e o VAR cometeram um erro que custou caro.

Publicidade

United recorre oficialmente da expulsão

O United notificou oficialmente a Federação Inglesa de Futebol (FA) de que pretende recorrer da expulsão de Yoro contra o Liverpool , segundo a ESPN. O zagueiro francês foi expulso aos oito minutos do confronto de domingo pela Premier League, em Anfield. O árbitro Oliver entendeu que Yoro impediu Alexander Isak de ter uma chance clara de gol. A decisão de campo foi mantida pelo VAR, obrigando o time visitante a disputar quase toda a partida com dez jogadores.

A expulsão logo no início foi desastrosa para o United, que acabou sofrendo uma humilhante derrota por 4 a 0 . A diretoria decidiu contestar formalmente a decisão para tentar reverter a suspensão.

Diretoria contesta existência de chance clara de gol

A direção do Manchester United acredita firmemente que a arbitragem interpretou mal o lance decisivo aos oito minutos. Segundo a reportagem, o principal argumento do clube diz respeito ao domínio de bola de Isak imediatamente antes da disputa.

O United sustenta que Isak adiantou demais a bola e que o goleiro Senne Lammens conseguiria alcançá-la com tranquilidade antes de qualquer finalização. Como Lammens estava em posição de intervir, o clube argumenta que nunca houve uma chance clara de gol.

Publicidade Publicidade

O técnico Mauricio Pochettino questionou publicamente a decisão na entrevista coletiva após a partida. Ele também apontou o que considerou uma inconsistência ao comparar o lance com outro semelhante envolvendo Bryan Mbeumo na área do Liverpool, que não foi marcado como falta.

Tópicos relacionados

Expulsão desencadeia desmoronamento na estreia de Pochettino

A saída de Yoro provocou um desmoronamento imediato do United em Anfield. O Liverpool aproveitou a cobrança de falta resultante do lance, e Dominik Szoboszlai marcou para abrir o placar. Com um jogador a mais por mais de 80 minutos, o Liverpool dominou o rival e conquistou uma vitória contundente por 4 a 0.

O resultado deu a Pochettino um começo de pesadelo em sua primeira partida desde que assumiu o lugar de Michael Carrick . A derrota agrava o início de campanha ruim do United. Após 11 jogos no campeonato, o clube ocupa a 19ª posição e já se vê em dificuldades na luta contra o rebaixamento.

Publicidade

FA vai analisar lance polêmico em Anfield

A FA vai analisar o recurso formal do United contra a expulsão de Yoro. Uma comissão regulatória independente determinará se Oliver e o VAR cometeram um erro claro e evidente na tarde de domingo.

Se o recurso for aceito, Yoro escapará da suspensão e ficará imediatamente à disposição de Pochettino, que tenta mudar a situação do clube. Caso a comissão rejeite o pedido, o zagueiro terá de cumprir suspensão em competições nacionais.