Manchester United x Tottenham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Clássico da 12ª rodada do Campeonato Inglês será nesta quarta-feira (19); veja como acompanhar na TV e na internet

De olho no G-4, o Manchester United recebe o Tottenham na tarde desta quarta-feira (19), no Old Trafford, às 16h15 (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Com o apoio de sua apaixonada torcida, o Manchester United, quinto colocado, com 16 pontos, quer o triunfo para seguir colado no G-4. Os Red Devils continuam com o departamento médico cheio, mas volta a ter Dubravka e McTominay, disponíveis, enquanto Eriksen é dúvida. No ataque, Cristiano Ronaldo deve seguir entre os titulares.

O Tottenham, por sua vez, está em terceiro lugar, com 23 pontos, e vem de duas vitórias consecutivas no campeonato. Os Spurs perderam Richarlison, lesionado, e que deve coninuar pelas próximas duas semanas. Outro brasileiro que desfalca o time londrino é Emerson Royal, suspenso.

Escalações:

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, McTominay; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.

Escalação do provável Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Bentancur, Perisic; Son, Kane.

Desfalques

Manchester United

Axel Tuanzebe, Brandon Williams, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Donny van de Beek e Anthony Martial estão no departamento médico.

Tottenham

Richarlison, lesionado e Emerson Royal, suspenso.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 18 de outubro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: Old Trafford, Manchester - ING