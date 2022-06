Manchester United 'torrou' £ 1 bilhão em reforços – e quem admite é o seu diretor

CEO do Man United foi flagrado criticando a política de compras e a última temporada dos Red Devils

O CEO do Manchester United, Richard Arnold, que chegou para substituir o controverso Ed Woodward, não poupou críticas à gestão de seu antecessor e à família Glazer, dona do clube. O que ele não sabia, porém, é que estava sendo gravado por um torcedor.

O diretor admitiu os maus investimentos do clube e afirmou que o valor de 1 bilhão de libras (cerca de R$ 6,3 bilhões) usado em contratações de jogadores não deu o resultado esperado.

"Nós gastamos um milhão de libras em jogadores. Nós gastamos mais que qualquer outro time na Europa, mas eu não estou empolgado com nossa situação. Não estou confortável e me preocupa o nosso futuro. O que acontece é que nós torramos a porra do dinheiro", falou Arnold.

"Vocês podem não gostar de nossos atuais donos - eu não posso fazer nada a respeito disso. Mas se vocês quiserem que outras pessoas assumam aquele cargo, eles verão que os torcedores amam esse clube e isso é bom. Mas a última temporada foi um puta pesadelo, havia ódio em todos os jogos", falou o CEO.

A política de compra do Manchester United tem sido bastante contestada nos últimos anos. Muitos apontam que os responsáveis são a família Glazer e o antigo CEO, Ed Woodward.

Woodward assumiu o posto no clube logo após a despedida de Alex Ferguson, em 2013. De lá para cá, o United passou a investir ainda mais pesado em jogadores, mas nunca conquistou um título da 'primeira prateleira', algo que era comum antes da chegada do executivo.